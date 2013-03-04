دوره آموزش مربي "اصول تربيت کودک در آموزه هاي اسلامي" در مشهد برگزار شد

محمود غلامي جامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره هاي آموزشي مربيان مهد کودک بر اساس تفاهم نامه تبليغات اسلامي و بهزيستي برگزار شد.

وي تاکيد کرد: اين دوره هاي آموزشي تا 17 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و 449 مربي مهد کودک در آن شرکت خواهند داشت.

غلامي جامي بيان کرد: 1450 مهد کودک در خراسان رضوي فعال است و از اين تعداد 449 مهد در مشهد وجود دارد.

وي افزود: ارتقا فرهنگ ديني در مهدهاي کودک، آموزش مفاهيم ديني به صورت خلاقانه و کاربردي، آشنايي مربيان مهدها با آخرين نگرشهاي تبليغي فرقه هاي انحرافي از اهداف تربيتي اين دوره ها است.

کارشناس فرق و مذاهب تبليغات اسلامي خراسان رضوي گفت: شيوه هاي تربيت احساس مذهبي در کودک، اصول و روشهاي تربيت کودک، مسئله شناسي و منبع شناسي تربيت ديني کودک و راههاي جذب و شيوه هاي تبليغ فرقه ها به اين مربيان آموزش داده مي شود.

غلامي جامي يادآور شد: اين تفاهم نامه در پنج ماده ميان اداره کل بهزيستي و تبليغات اسلامي منعقد و به امضاي مديران کل دو دستگاه رسيده بود.

وي به تعهدات طرفين در اين تفاهم نامه اشاره و گفت: اداره کل بهزيستي مکان و امکانات آموزشي لازم را براي فراگيران اختصاص داده است.

وي گفت: بسته هاي آموزشي مورد نياز مخاطبان و رايزني و آماده سازي فراگيران به تناسب دوره‌هاي آموزشي نيز به عهده بهزيستي است.

غلامي يادآور شد: تشکيل اتاق فکر براي تهيه و ارائه سر فصل هاي آموزشي و پرداخت هزينه هاي استادان از جمله تعهدات اداره کل تبليغات اسلامي در اين تفاهم نامه بود و در پايان اين دوره ها گواهي‌نامه پايان دوره آموزشي با امضاي طرفين به آنان اعطا مي‌شود