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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

نوروزی:

کمیته امداد شهرستان دهلران 1000 فرصت شغلی ایجاد می کند

کمیته امداد شهرستان دهلران 1000 فرصت شغلی ایجاد می کند

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران گفت: تا پایان امسال کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.

حسین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نهاد تا کنون 450 فرصت شغلی در شهرستان ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: تعهد شغلی کمیته امداد یک هزار فرصت شغلی بوده که تا پایان سال این امر محقق خواهد شد.

نوروزی افزود: شغل های ایجاد شده در حوزه های دامداری، صنعتی، کشاورزی، مشاغل خانگی بوده است که برای ایجاد این فرصت های شغلی  450 میلیون تومان از محل منابع امدادی و جذب تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران اظهار داشت: حدود دو هزار و 890 خانوار در قالب هشت هزار و 650 نفر تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان هستند.

وی گفت: ماهیانه 170 میلیون تومان به مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دهلران پرداخت می شود.
 

کد مطلب 2011249

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