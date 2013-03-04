نیروهای عملیاتی هلال احمر گناباد در ايام نوروز آماده باش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایتی ظهر دوشنبه در نشست خبري در محل اداره جمعيت هلال احمر گناباد اظهار كرد: معرفی مکانهای مذهبی و گردشگری شهرستان و توزیع اقلام فرهنگی، نقشه های استان و شهرستان از وظایف راهنمایان مسافران نوروزی و امداد و نجات و درمان سرپایی و کمک به اسکان اضطراری از وظایف پایگاههای امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر است.

رئیس جمعیت هلال احمر گناباد افزود: هفت پایگاه هلال احمر در این شهرستان طی تعطیلات نوروزی به مسافران خدمات می دهند كه از این تعداد، پنج پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی و دو پایگاه امداد و نجات جاده ای را بر عهده دارند.

هدايتي گفت: پایگاههای راهنمایان مسافران نوروزی در ورودی و خروجی گناباد، شهرهای بیدخت و کاخک و آرامگاه مرحوم بهلول گنابادی برپا می شود.

وي بيان كرد: پایگاههای امداد و نجات جاده ای در دو محل نجم آباد و عمرانی قرار خواهند داشت.

رئیس جمعیت هلال احمر گناباد تصريح كرد: در این پایگاهها روزانه 25 نفر از داوطلبان همکاری با جمعیت هلال احمر گناباد خدمت رسانی می کنند.

هدايتي بيان كرد: پایگاهها از 25 اسفند ماه امسال تا 15 فروردین سال آینده فعال خواهند بود.

وي افزود: پایگاههای راهنمایی مسافران نوروزی به صورت 12 ساعته و پایگاههای امداد و نجات جاده ای به صورت شبانه روزی فعالیت خواهند داشت.