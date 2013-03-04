20 طرح فرهنگي در خراسان رضوي به اجرا در مي آيد

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در 15 شهرستان استان 20 طرح فرهنگي توسط ادارات تبليغات اسلامي اجرايي مي شود.

وي تاکيد کرد: شهرستانهاي خواف، نيشابور، بردسکن، گناباد، جغتاي، سرخس، قوچان، تربت حيدريه، گناباد، سبزوار، مه ولات و بجستان برگزار کننده اين طرحهاي فرهنگي هستند.

حجت الاسلام فاطمي گفت: اين طرحها شامل برگزاري دوره هاي مهارت زندگي، تربيت مربي عفاف گرايي و حمايت از تشکلهاي تخصصي بانوان از جمله اين طرح ها مي باشد.

وي اهداف برگزاري اين برنامه ها را پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مانند طلاق و توسعه فرهنگ عفاف در جامعه دانست و افزود: اين برنامه ها از محل اعتبارات حمايتي شهرستان ها با پيشنهاد ادارات تبليغات اسلامي شهرستانها و پس از بررسي و تصويب اداره کل برگزار مي شود