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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

در18 شهرستان/

20 طرح فرهنگي در خراسان رضوي به اجرا در مي آيد

20 طرح فرهنگي در خراسان رضوي به اجرا در مي آيد

مشهد - خبرگزاري مهر: كارشناس مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي از اجراي 20 طرح فرهنگي در 18شهرستان استان خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در 15 شهرستان استان 20 طرح فرهنگي توسط ادارات تبليغات اسلامي اجرايي مي شود.

وي تاکيد کرد: شهرستانهاي خواف، نيشابور، بردسکن، گناباد، جغتاي، سرخس، قوچان، تربت حيدريه، گناباد، سبزوار، مه ولات و بجستان برگزار کننده اين طرحهاي فرهنگي هستند.

حجت الاسلام فاطمي گفت: اين طرحها شامل برگزاري دوره هاي مهارت زندگي، تربيت مربي عفاف گرايي و حمايت از تشکلهاي تخصصي بانوان از جمله اين طرح ها مي باشد.

وي اهداف برگزاري اين برنامه ها را پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مانند طلاق و توسعه فرهنگ عفاف در جامعه دانست و افزود: اين برنامه ها از محل اعتبارات حمايتي شهرستان ها با پيشنهاد ادارات تبليغات اسلامي شهرستانها و پس از بررسي و تصويب اداره کل برگزار مي شود

کد مطلب 2011258

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