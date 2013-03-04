محمدعلی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخشش کبدی کاران عضو تیم پست بانک قم در تمامی مسابقات لیگ و قهرمانی کشور دو سه سال اخیر موجب شده است تا قم در کبدی یکی از استان‌های مطرح کشور لقب بگیرد.

وی ادامه داد: کسب نتایج بسیار خوب همراه با معرفی چهره های جدید به کبدی کشور از یک سو و علاقمندی مردم قم به این رشته ورزشی سبب شده است تا کبدی که یک رشته ورزشی نوپا در مقایسه با سایر ورزش های فعال در قم به شمار می رود، به جایگاه مطلوبی دست یافته و رشد خوبی داشته باشد.

دبیر هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: کسب عنوان قهرمانی در پیکارهای لیگ دسته اول کبدی باشگاه‌های کشور در سال 1389 و تداوم همین قهرمانی در مسابقات لیگ برتر کبدی در سال بعد و همچنین لیگ برتر کبدی ساحلی کشور نشانگر اعتبار و توانایی بالای قم در کبدی است.

وی عنوان داشت: این موفقیت‌ها سبب شده است تا نفراتی که در لیگ برتر کشور عضو تیم کبدی پست بانک قم بودند حالا جزو ترکیب تیم اعزامی کبدی کشورمان به رقابت های قهرمانی جهان باشند که این مهم نیز افتخاری ارزشمند برای کبدی و ورزش قم به شمار می رود.

رجایی یاد آور شد: به منظور شرکت در رقابت های جهانی کبدی، چهارمین مرحهل اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی کشورمان در حال برگزار یاست و تیم ملی کبدی استاندارد به منظور حضوری قدرتمند در رقابت های قهرمانی جهان هند آماده می شود.

وی ابراز کرد: چهارمین اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی استاندارد کشورمان به مدت یک هفته برپا خواهد شد در حالی که رقابت های قهرمانی جهان فروردین ماه 92 با حضور تیم های مطرح کشورهای مختلف به میزبانی کشور هندوستان برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت کبدی قم بیان داشت: این مرحله از اردوی ملی پوشان هم اکنون به مدت یک هفته در مجموعه ورزشی انقلاب تهران در حال برگزاری است در حالی که کادر فنی 14 کبدی کار را برای شرکت در این اردوی اماده سازی انتخاب و دعوت کرده است که در بین آنها کبدی کاران تیم پست بانک قم نیز حضور دارند.

وی افزود: عارف فوجردی، اسماعیل مقصودلو، هادی تاجیک، معراج شیخ، کیانوش نادریان، ابوالفضل مقصودلو، نوید نظری، غلامعباس کروکی، فرهاد رحیمی، امیرحسین محمد ملکی، سجاد ملکی، میثم قجر، فاضل اتراچالی و محمد رضا محمدی برای مسابقات جهانی آماده می شوند.

