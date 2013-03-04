تولید بیش از 990 تن محصولات زراعی و باغی در استان سمنان/70 درصد مازاد تولید

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مساحت اراضی کشاورزی این استان را 198 هزار هکتار ذکر کرد و افزود: این اراضی شامل 166 هزار هکتار آبی و 32 هزار هکتار دیم است.

وی با بیان اینکه سالانه در استان سمنان بالغ بر 708 هزار تن محصولات زراعی و 286 هزار تن محصولات باغی تولید می شود افزود: بیش از 41 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعال هستند.

70 درصد مازاد تولید در برخی محصولات کشاورزی استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان با اشاره به اینکه خوشبختانه در تولید اغلب محصولات کشاورزی خودکفا هستیم، تصریح کرد: در بعضی از حوزه‏ها، تا 70 درصد مازاد بر مصرف داخل استان تولید می کنیم.

موسوی با اشاره تحقق 60 درصدي تعهد سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان برای توسعه باغ هاي استان در طول برنامه پنجم طي سال های 90 و91 گفت: این سازمان متعهد شده كه در برنامه پنجم توسعه به سطح باغ هاي مثمر استان هشت هزار و 220 هكتار اضافه شود كه طي سال هاي 90 و 91 به ميزان چهار هزار و 999 هكتار (60 درصد تعهد) باغ جديد احداث شده است.

تحقق توسعه باغ های استان در چهار هزار و 999 هكتار طی سال 90

وي افزود: تعهد توسعه در سال 90 به ميزان یک هزار و 481 هكتار بوده كه دو هزار و 238 هكتار محقق شده و برای سال 91 نيز یک هزار و 534 هكتار بوده كه به دو هزار و 761 هكتار توسعه یافته است.

موسوی در خاتمه، با تاکید بر اهمیت آب در استان سمنان، لزوم استفاده بهینه از آن با توسعه روش های نوین آبیاری، رعایت الگوی کشت مناسب و استفاده از ظرفیت استان در توسعه باغ ها را مورد اشاره قرار داد.