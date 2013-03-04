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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

4200 میلیارد تومان گردش مالی دارو در ایران

4200 میلیارد تومان گردش مالی دارو در ایران

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 4 هزار و 200 ميليارد تومان گردش مالي دارو در كشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مصطفي قانعي با بيان اينكه حدود 27 درصد از توليد علم پزشكي منطقه را به عهده داريم، افزود: ایران از نظر تولید علوم پزشكي در رتبه دوم منطقه قرار دارد.

وي تصريح كرد: در عرصه سلامت عقب نيستيم و در عرصه هاي مختلف نظير توليد واكسن و پيشگيري از بيماري ها رقيب نداريم.

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تمامي دانش توليد داروهاي بيوتكنولوژي در اختيار كشور است، اظهار داشت: انتظار داريم حركات جهادي علمي در سطح بالا انجام شود تا به عنوان قطب در دنیا شناخته شويم.

وي با بيان اينكه بيش از 50 درصد صادرات ما مربوط به داروهاي بيوتكنولوژي بوده است، عنوان كرد: اميد داريم تا 5 سال آينده ساخت داروهاي بيوتكنولوژي را به اتمام برسانيم تا سهم بزرگي از صادرات را داشته باشيم.

کد مطلب 2011265

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