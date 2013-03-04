بخشی از بزرگراه امام علی(ع) تا پایان سال 91 بهره برداری آزمایشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بابایی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراحل تكمیلی پروژه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه روند ساخت دو قطعه پایانی امتداد بزرگراه امام علی(ع) در این منطقه به طول شش كیلومتر بر اساس زمانبندی در حال اجراست، گفت: فاز آزمایشی بزرگراه امام علی(ع) كه موجب اتصال بزرگراه بعثت(منطقه 15) تا حرم مطهر امام خمینی(ره) می شود تا پایان سال جاری به زیر بار خواهد رفت.

وی با اشاره به اهمیت كاهش تبعات منفی اجرای این طرح افزود: پیش بینی نصب دیوارهای عایق صوتی، ساماندهی فضاهای بی دفاع شهری، بهسازی قناتهای شرق شهرری و جنوب دولت آباد، افزایش دسترسی آسان به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و ایجاد فضای سبز در اطراف این بزرگراه از تدابیر ویژه مدیریت شهری منطقه 20 بوده كه به انجام رسیده است.

اجرای پروژه بزرگ مبنی بر كاهش فاصله شمال و جنوب تهران است

شهردار منطقه 20 تهران با اشاره به اینكه اجرای این پروژه بزرگ بر اساس رویكرد مدیریت شهری تهران مبنی بر كاهش فاصله شمال و جنوب تهران است، یادآور شد: تسهیل دسترسی گردشگران و مسافران به شهرری، افزایش جذب گردشگر و توریست، افزایش اشتغال، كاهش بارترافیكی خیابانهای فدائیان اسلام،‌ شهید رجایی و بزرگراه شهید كریمی و خارج شدن شرق منطقه از بن بست مهمترین اهداف پروژه امتداد بزرگراه امام علی(ع) است.

وی با اشاره به اینكه مسیر این بزرگراه از مربع گردشگری شهرری عبور می كند، ادامه داد: فراهم شدن فرصت احیای تاریخی و فرهنگی دو اثر تاریخی دژرشكان و دیوار ری باستان از دیگر پیامدهای مثبت ساخت بزرگراه امام علی(ع) در این منطقه است.

این مدیر شهری ایجاد حس خوشایند و تصویر ذهنی مثبت برای تمام گردشگران و مسافران عبوری به دلیل تركیب مناظر كوه، فضای سبز و زمین كشاورزی حاشیه بزرگراه و استفاده از پتانسیل موجود را را از دیگر پیامدهای مثبت این طرح برشمرد.

گفتنی است، بازدید میدانی مورد اشاره با حضور شهردار منطقه، قائم مقام، معاونان و مدیران ادارات شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد.