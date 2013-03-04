92 درصد پرونده هاي قتل در خراسان رضوي كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسين بيدمشكي ظهر دوشنبه در نشست خبري كه در محل اداره آگاهي خراسان رضوي برگزار شد اظهار كرد: با تلاش شبانه روزي نيروي آگاهي استان حدود 92 درصد از پرونده هاي قتل كشف و مجرمان دستگير و به قانون سپرده شده اند.

رئيس پليس نيروي آگاهي خراسان رضوي با اشاره به ورود ميليوني مسافران نوروزي به مشهد افزود: مسافران نوروزي بايد مراقب باشند تا گرفتار اقدامات مجرمانه نشوند و در رابطه با محل اسكانشان حساسيت داشته باشند.

سرهنگ بيدمشكي بيان كرد: پليس استان خودش را ملزم مي داند به منظور حفظ و برقراي امنيت در ايام حضور زائران علي ابن موسي الرضا(ع) فعاليت هايش را چند برابر كند.

وي افزود: زائران گرانقدر امام هشتم(ع) نيز بايد به منظور حفظ امنيت خود و اموالشان بوي‍ژه در مورد وسائل نقليه همه نكات امنيتي را رعايت كنند.

رئيس پليس نيروي آگاهي خراسان رضوي اظهار كرد: داشتن سيتسم حفاظتي خودرو استفاده از مكان مناسب براي پارك وسيله نقليه و داشتن قفل استاندار و مناسب در حفظ امنيت خودروها بسيار موثر است.

سرهنگ بيد مشكي با اشاره به مراسم آتش بازي پايان سال افزود: با افراد متخلفي كه باعث ايجاد راه بندان و مزاحمت شوند برخورد مي شود.

وي گفت: پليس استان موفق شده تاكنون 250 هزار عدد مواد محترقه را كشف و مجرمان را به مراجع قضايي تحويل دهد.

رئيس پليس نيروي آگاهي خراسان رضوي با اشاره به تعطيلات پايان سال و آغاز سفرهاي نوروزي از همه هموطنان بويژه مردم مشهد خواست تا درصورتي كه قصد انجام مسافرت دارند حداقل يكي از آشنايان يا همسايه ها را درجريان مسافرتشان قرار دهند.

سرهنگ بيدمشكي با اشاره به بحث نگهداري از فرزندان و بچه هاي خردسال از والدين بويژه مسافران خواست در مكان هاي شلوغ مراقب ورزندانشان باشند.

وي با اشاره به تراكم جمعيت در مراكز خريد از مردم خواست تا در صورت امكان از همراه داشتن پول نقد خودداري كرده و از كارت هاي هوشمند به منظور خريدهايشان خود داري كنند.

رئيس پليس نيروي آگاهي خراسان رضوي با اشاره به انجام طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در مشهد بيان كرد: در اجراي اين طرح معتادان و سارقان خياباني دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.

سرهنگ بيدمشكي با اشاره به برخورد جدي با مجرمان و قاچاقچيان مواد مخدر و مشروبات الكلي در خراسان رضوي گفت: عده اي شايد با مقاصد سياسي يا فرهنگي قصد وارد كردن مشروبات الكلي به استان را داشتند كه با برخورد شديد و كنترهاي موثر پليس به نتيجه نرسيدند.

وي افزود: در حال حاضر خراسان رضوي خط قرمز قاچاقچيان مشروبات الكلي محسوب مي شود و افزايش قيمت مشروبات الكلي و كاهش كشفيات عمده آن نشان دهند كاهش ورود مشروبات الكلي به خراسان رضوي است.

رئيس پليس نيروي آگاهي خراسان رضوي با اشاره به پرونده كفتار شهر اظهار كرد: اين پروند در اختيار قوه قضائيه است و مدير كل دادگستري استان نيز با جديت پرونده را دنبال مي كند تا آنچه مجازات قانوني است در حوزه اين پرونده صورت بگيرد و براي ديگر مجرمان نيز درس عبرت باشد.