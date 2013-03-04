یک میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به عشایر دهلران پرداخت شد

ولی پالیزبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون 30 خانوار عشایر شهرستان دهلران برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن به بانکهای عامل معرفی شده اند.
وی بیان داشت: خوشبختانه با همکاری بانکهای عامل این خانوار های عشایری موفق به دریافت یک میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن عشایری شده اند.
پالیزبان افزود: باتوجه به اینکه عشایر در کار آفرینی نقش مهمی در جامعه دارند این اداره 30 نفر از زنان کار آفرین عشایر را به بانک برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی معرفی کرده است.
رئیس اداره عشایر شهرستان دهلران افزود: خوشبختانه با معرفی این زنان کار آفرین بانک های عامل بیش از 900 میلیون ریال تسهیلات به آنها پرداخت کرده اند.
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