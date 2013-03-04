حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیتهای مراکز علمی کاربردی در البرز با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان اظهار داشت: استان البرز در تمام زمینه ها ایران کوچک است و بیشتر صنایع کشور در این استان مسقرند. لذا رسالت و مسئولیت ما بسیار سنگین تر از مناطق دیگر است.
وی گفت: از اهداف تاسیس مراکز جامع علمی کاربردی برقراری ارتباطی منطقی بین نظام آموزش و اشتغال است تا دانشجویان پس از تحصیل به سرعت جذب بازار کار شوند.
حسینی افزود: متاسفانه دانشجویان در محیط های آکادمیک به آموزش های مهارتی که لازمه برخی مشاغل است، مجهز نمی شوند و این امر از مشکلاتی است که به بیکاری دامن زده است.
رئیس مرکز علمی کاربردی استان البرز با بیان اینکه این مراکز حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه هستند، یادآور شد: هم اکنون 30 مرکز علمی کاربردی در استان فعال و به سرعت در حال افزایش هستند.
وی از تحصیل حدود 15 هزار دانشجو در این مراکز خبر داد و گفت: دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در رشته های متنوع آموزشی و مهارتی مشغول تحصیل هستند.
حسینی ضمن ابراز امیدواری مبنی بر دو برابر شدن تعداد مراکز طی سال آتی در البرز، گفت: تعداد زیادی از مراکز علمی کاربردی در استان در جوار کارخانه ها تاسیس شده اند و دانشجویان پس از فارغ التحصیلی جذب همان کارخانه ها و مراکز تولیدی می شوند.
حسینی در گفتگو با مهر:
فقدان ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه بیکاری را دامن زده است
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان البرز مراکز علمی کاربردی را حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه دانست و گفت: متاسفانه دانشجویان در محیط های آکادمیک به آموزش های مهارتی که لازمه برخی مشاغل است، مجهز نمی شوند و این امر از مشکلاتی است که به بیکاری دامن زده است.
حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیتهای مراکز علمی کاربردی در البرز با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان اظهار داشت: استان البرز در تمام زمینه ها ایران کوچک است و بیشتر صنایع کشور در این استان مسقرند. لذا رسالت و مسئولیت ما بسیار سنگین تر از مناطق دیگر است.
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