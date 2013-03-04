فقدان ارتباط منطقی بین صنعت و دانشگاه بیکاری را دامن زده است

حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیتهای مراکز علمی کاربردی در البرز با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان اظهار داشت: استان البرز در تمام زمینه ها ایران کوچک است و بیشتر صنایع کشور در این استان مسقرند. لذا رسالت و مسئولیت ما بسیار سنگین تر از مناطق دیگر است.



وی گفت: از اهداف تاسیس مراکز جامع علمی کاربردی برقراری ارتباطی منطقی بین نظام آموزش و اشتغال است تا دانشجویان پس از تحصیل به سرعت جذب بازار کار شوند.



حسینی افزود: متاسفانه دانشجویان در محیط های آکادمیک به آموزش های مهارتی که لازمه برخی مشاغل است، مجهز نمی شوند و این امر از مشکلاتی است که به بیکاری دامن زده است.



رئیس مرکز علمی کاربردی استان البرز با بیان اینکه این مراکز حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه هستند، یادآور شد: هم اکنون 30 مرکز علمی کاربردی در استان فعال و به سرعت در حال افزایش هستند.



وی از تحصیل حدود 15 هزار دانشجو در این مراکز خبر داد و گفت: دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در رشته های متنوع آموزشی و مهارتی مشغول تحصیل هستند.



حسینی ضمن ابراز امیدواری مبنی بر دو برابر شدن تعداد مراکز طی سال آتی در البرز، گفت: تعداد زیادی از مراکز علمی کاربردی در استان در جوار کارخانه ها تاسیس شده اند و دانشجویان پس از فارغ التحصیلی جذب همان کارخانه ها و مراکز تولیدی می شوند.