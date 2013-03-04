  1. استانها
  2. یزد
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

یرای اولین بار در ابرکوه

اولین همايش كانون هاي فرهنگي هنري مساجد برگزار می شود

اولین همايش كانون هاي فرهنگي هنري مساجد برگزار می شود

ابرکوه - خبرنگار مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه گفت: نخستين همايش كانون هاي فرهنگي هنري مساجد ابرکوه برگزار می شود.

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش به مناسبت 18 اسفند ماه سالروز تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در ايران با حضور مسئولان دبيرخانه كانون هاي مساجد استان يزد برپا مي شود و از زحمات فعالان کانون های برتر تجلیل خواهد شد.

وی تاریخ برگزاری این برنامه را پنجشنبه هجدهم اسفندماه در سالن مجتمع فرهنگي هنري ابرکوه ذکر کرد و افزود: شهرستان ابركوه دارای 25 كانون فرهنگي هنري شهری و روستايی است که در اين زمينه يکی از شهرستانهای فعال استان يزد به شمار می آيد.

عادل گفت: در این همایش، برنامه هاي متنوعي از جمله سخنراني ، اجراي سرود ، تواشيح و شعرخواني اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2011280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها