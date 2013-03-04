اولین همايش كانون هاي فرهنگي هنري مساجد برگزار می شود

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش به مناسبت 18 اسفند ماه سالروز تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در ايران با حضور مسئولان دبيرخانه كانون هاي مساجد استان يزد برپا مي شود و از زحمات فعالان کانون های برتر تجلیل خواهد شد.

وی تاریخ برگزاری این برنامه را پنجشنبه هجدهم اسفندماه در سالن مجتمع فرهنگي هنري ابرکوه ذکر کرد و افزود: شهرستان ابركوه دارای 25 كانون فرهنگي هنري شهری و روستايی است که در اين زمينه يکی از شهرستانهای فعال استان يزد به شمار می آيد.

عادل گفت: در این همایش، برنامه هاي متنوعي از جمله سخنراني ، اجراي سرود ، تواشيح و شعرخواني اجرا خواهد شد.