تدارک ویژه شهرداری تهران برای نوروز

به گزارش خبرگزاري مهر، سید محمدهادی ایازی در نشست خبری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در شهرداری تهران، با عنوان طرح استقبال از نوروز گفت: شهرداری تهران برنامه های گسترده فرهنگی را در ایام تعطیلات نوروز پیش بینی کرده و در مناطق 1، 12 و 20 برنامه های خاص نورورزی دیده شده است چراکه در منطقه یک تجریش اماکن زیارتی و تاریخی وجود دارد و همین طور منطقه 12 به عنوان تهران قدیم است و در منطقه 20 نیز امامزاده، آتشکده ها ، چشمه علی و مکان های بسیار تاریخی دیگری وجود دارد که بر این اساس برنامه های گردشگری تدارک دیده شده است تا مسافران نوروزی و شهروندان از طریق اتوبوس ها و کالسکه هایی از این اماکن دیدن کنند.



وی ادامه داد: ما در سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی بحث تور گردشگری تهران را دیده و هماهنگی های لازم در این سازمان به عمل آمده است و شهروندان می توانند با تماس با 137 از اطلاعات دقیق تورهای گردشگری مطلع شوند.



ایازی خاطر نشان کرد: اختتامیه جشنواره شکوفا چهار شنبه این هفته در برج میلاد برگزار می شود ، هرچند در حال حاضر جشنواره ها ی اختصاصی شکوفا در حال برگزاری است اما جشن جشنواره های شکوفا چهارشنبه این هفته برگزار می شود.



سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: مجوعه گالری ها، فرهنگسراها و سرای محلات ، باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر ، برج میلاد و به طور کلی تمامی مجموعه های شهرداری در ایام نوروز برنامه ها یگسترده فرهنگی را پیش بینی کردند و بر اساس پیش بینی در ایام نوروز 300 هزار نفر از برج میلاد بازدید می کنند و این در حالی است که سال گذشته این تعداد 100 هزار نفر بود .



وی در ادامه با اشاره به اینکه ایام تعطیلات نوروزی مصادف با دهه اول ایام فاطمیه است اظهار کرد : برنامه های در نظر گرفته در ایام نوروز مطابق با شئونات و ایام فاطمیه در نظر گرفته شده است و کارکنان شهرداری در این ایام به مرخصی نمی روند و به خدمات دهی به شهروندان خواهند پرداخت.



ایازی در ادامه گفت: برای طرح استقبال از نوروز بحث زیباسازی شهر ، رفت و روب و توسعه فضای سبز در حال انجام است و در این راستا حدود 5 میلیون کاشت لاله پیش بینی شده ، همینطور 7 میلیون نهال که یک میلیون آن درون خانه های شهروندان کاشته خواهد شد .



وی در مورد برگزاری شکوفه ها خاطرنشان کرد: شکوفا دومین جشنواره در حوزه آی تی است که در 7 رشته مانند روباتیک ، بازی های کامپیوتری ، گرافیک و.. برگزار می شود که هم اکنون جشنواره تخصصی اش به اتمام رسیده و جشن جشنواره های شکوفا چهارشنبه این هفته در برج میلاد برگزار می شود که در حال حاضر بالغ بر 520 هزار نفر در آن ثبت نام کردند و تنها در جشنواره روباتیک حدود 3 هزار نفر با هم رقابت دارند.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری با اشاره به برگزاری جشنواره شمسه در 8 رشته که سال گذشته برگزار شد عنوان کرد : امسال این 8 رشته به 12 رشته افزایش یافت و همینطور جشنواره های سلامت، مشکات، تسنیم، پوریا و بام شهر نیز تا پایان امسال برگزار می شود که امیدواریم برگزاری این چشنواره ا در سال های آینده نیز به طور مستمر ادامه یابد.



ایازی در ادامه در خصوص اقدامات شهرداری تهران برای پنج شنبه آخر سال اظهار کرد : دراین ایام کارکنان اتوبوسرانی ، شرکت بهره برداری مترو و سازمان بهشت زهرا(س) در آماده باش 100 درصد به سر مِ برند و در مجموعه سازمان بهشت زهرا(س) اقداماتی همچون عطرافشانی مزار شهدا ، غبارروبی مزار اموات به انجام خواهد رسید همینطور فضایی برای بازی کودکان در نظرگرفته شه و برنامه های فرهنگی برای شهروندان تدارک دیده شده است.



وی افزود: اقدامات لازم در اتوبوسرانی نیز برای جا به جایی شهروندان به طور گسترده صورت خواهد گرفت. همچنین در پایانه ها اعضای خانه شهریاران جوان حضور یافته و مسافران نوروزی را از طریق بروشورهای راهنمای نقشه تهران و اماکن مذهبی و تاریخی پایتخت راهنمایی می کنند و در این پایانه ها ، نقشه ها توزیع خواهد شد و همینطور ایستگاه های فرهنگی در مبادی ورودی شرق تهران مستقر می شوند که نقشه تهران و اماکن گردشگری آن را به دست مسافران نوروزی خواهد داد.

اعزام شهروندان تهراني به راهيان نور



معاون شهردار تهران در خصوص کاروان راهیان نوراظهار کرد: شهرداری تهران توفیق این را دارد که با همکاری سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج در ایام نوروز و فصل تابستان شهروندان را از مناطق مختلف تهران توسط کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام کند که این اقدام برای ایام نوروز یک هفته است که آغاز شده و هر روز از مناطق 22 گانه پایتخت تعدادی از شهروندان به این مناطق جنگی اعزام می شوند و در این مورد برنامه های فرهنگی مختلفی نیز پیش بینی شده است .



ایازی افزود: امسال مقید بودیم افرادی را اعزام کنیم که تا کنون به این مناطق نرفته اند و یا کمتر رفتند و دربرخی از مناطق تعداد مراجعات ما بیش از ظرفیت بوده است .



وی همچنین در مورد بحث تملک و تبدیل زندان اوین به بوستان گفت : این موضوع مستلزم این است که مکانی برای جا به جایی زندانیان در نظر گرفته شود و تامین اعتبار صورت گیرد و در حال حاضر مذاکرات اولیه صورت گرفته اما هنوز مکان جابه جایی مشخص نشده و به نظر می رسد این اقدام کمی زمان می برد اما خوشبختانه هم قوه قضائیه و هم شهرداری آماده اجرای این اقدام هستند.



سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا کمکهای دولت به شهرداری خصوصا در حوزه اعتبارات مترو تا آخر سال محقق می شود یا خیر و این که چرا این اعتبارات همیشه روزهای اخر سال به دست شهرداری می رسد ، اظهار کرد : هرچه زودتر این اعتبارات به دست ما برسد خوشحال شده و از آن استقبال می کنیم اما در هر حال ممکن است که دولت با مشکلاتی روبرو باشد و این اعتبارات آخر سال به دست ما برسد اما به هر حال بنا بر مصوبات مجلس اعتباراتی که باید دولت به شهرداری تخصیص دهد اجرایی شود اما آنگونه که انتظار می رفت تا کنون این اقدام صورت نگرفته و به طور کلی حداقل انتظار می رود دولت سهم خود را پرداخت کند و در غیر این صورت ، شهرداری ناچار به تامین این هزینه می شود.



معاون شهردار تهران در ادامه در مورد موضوع اسکان مسافران در بوستان های سطح شهر خاطرنشان کرد: ما در شهرداری بنا بر تقاضایی که ایجاد می شود فضا را برای اسکان مسافران در بوستانها ایجاد می کنیم که هم اکنون بحث زیر ساختی در حال آماده سازی است .



ایازی با اشاره به قیمت بلیط بازدید از برج میلاد گفت: برنامه های فرهنگی مختلفی در ایام تعطیلات نوروزی در برج میلاد برگزار می شود که یکی از آنها برپایی سفره هفت سین بزرگی است که همزمان با سال تحویل در برج میلاد چیده شده و همچنین اقوام مختلف کشور برنامه های مختلفی در این مکان برگزار می کنند و قیمت بلیط برج میلاد افزایش نمی یابد و شهروندان می توانند بلیط این برج را در باغ کتاب تهران با 20 تا 40 درصد تخفیف خریداری کنند.



وی در ادامه در مورد مناسب سازی پارکهای سطح شهر برای معلولان و همچنین وجود پایانه های مخصوص معلولان اظهار کرد: بوستانهای ما در حال حاضر برای معلولان مناسب سازی شده است و امیدواریم تا هفته آینده بهره برداری از 100 دستگاه ویژه معلولان با عنوان پایانه معلولان انجام شود که از این تعداد 60 دستگاه آن ون است و این اقدام خوبی بود که با تاکید شهردارتهران توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک انجام شده است.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران همچنین در خصوص افزایش ساعت کاری مترو و اتوبوسرانی گفت: در این ایام تا زمانی که مسافر انبوه داشته باشیم چه اتوبوسرانی و چه مترو میزان ساعات افزایش می یابد.



سخنگوی شهرداری تهران در خصوص توسعه فضای سبز ، کاشت نهال و هزینه نگهداری آن خاطر نشان کرد: امسال به طور ویژه به مساله درختکاری توجه کرده و در این راستا هفت میلیون نهال در تهران کاشته می شود که یک میلیون آن در منازل به طوراصولی کاشته و بخش قابل توجهی از این نهال ها مثمر هستند و برای نگهداری آن اقدامات مناسب همیشه صورت می گیرد و در سالجاری تعداد بوستان های تهران از 1800 به 2000 بوستان افزایش یافته است.



وی افزود: فضای سبز روز به روز در حال توسعه بوده و همزمان با بهره برداری از بزرگراه امام علی(ع) در سال آینده درختکاری آن به اتمام می رسد .



ایازی در ادامه در مورد اقدامات شهردری تهران برای چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: در چارچوب مصوبات وزارت کشور و استانداری موضوعات چهارشنبه آخر سال را دنبال می کنیم و اگر توافقات صورت گیرد شهرداری تهران برنامه هایی را در بوستانهای سطح شهر به مناسبت این روز برگزار می کند اما به طور کلی در این حوزه اقدامات پیشگیری ضروری است و در این راستا شنبه آینده یک همایش برای آتش نشانان و دوشنبه آتی همایش ایمنی در برج نیلاد با حضور آتش نشانان خواهیم داشت.



معاون شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص در فروردین ماه امسال شهرداری با مشکلات بارندگی و آبگرفتگی خیابان ها و مترو مواجه بود ، آیا برای فرورین سال آینده اقدامات پیشگیرانه انجام شده است ، گفت : شرکت خاکریز آب تا کنون موفق شده بالغ بر 700 کیلومتر ، آبهای سطحی را از سطح شهر جمع آوری کند و امیدواریم با این اقدامات این مشکل به طور کامل برطرف شو ؛ در این مورد تمهیدات لازم از سوی شهرداری انجام شده است .



وی در ادامه در مورد وسایل بازی بوستانهای سطح شهر و ایمنی آنها گفت: در محدوده بازی کودکان، اسفنج هایی پیش بینی شده که اگر کودکان به زمین افتادند آسیب نبینند و وسایل بازی از فلزی به اسفنجی تغییر یافته است و مدام این وسایل به روز می شوند .



ایازی در خصوص راه اندازی رستوران گردان برج میلاد و قیمت آن افزود: رستوران گردان برج میلاد مورد بهره برداری مجدد قرار گرفته و قیمتش کاهش یافت و منوی باز آن 70 هزار تومان است و پیش بینی شده با توجه به اقدامات انجام شده استقبال خوبی از آن صورت گیرد .



معاون شهردار تهران در خصوص راه اندازی مجموعه فرهنگی نینوا در منطقه 16 گفت: با توجه به محدودیت اعتبار و تعداد پروژه های در حال ساخت ، اعتباری برای ساخت این مجموعه از سوی شورای شهر پیش بینی نشده اما با اتمام باغ موزه قصر ، امیدواریم سال آینده احداث این مجموعه صورت گیرد .



ایازی همچنین در مورد اجرای برنامه های نوروزی در میدان امام حسین (ع) گفت: میدان امام حسین (ع) و پیاده راه خیابان 17 شهریور تبدیل به یکی از مراکز فرهنگی تهران شده و هم اکنون بازار صنایع دستی در این مکان راه اندازی شده که با استقبال شهروندان نیز روبرو بوده است و پنجشنبه گذشته نیز در این مکان 70 زندانی توسط خیرین آزاد شدند.



وی در مورد وضعیت راه اندازی تهران سرای قرآن گفت : چنانچه اعتبارات لازم برای احداث این مکان پیش بینی شود عملیات احداث سرعت پیدا می کند.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به برنامه های نوروزی شهرداری تهران افزود : این ویژه برنامه ها با ایام فاطمیه مطابقت می یابد که به این دلیل ویژه برنامه عطر یاس کبود در سطح شهر برگزار خواهد شد .



ایازی در ادامه در مورد افتتاح زیر گذر ولیعصر(عج) گفت: این اقدام طبق زمان بندی صورت گرفته بهره برداری می شود که قطعا تا بهار سال 92 اتمام می یابد .



وی در پاسخ به این سوال که تبلیغات تاکسیرانی به چه دلیل متوقف شده و آیا دوباره اجرایی می شود گفت : هماهنگی هایی بین شرکت تاکسیرانی و سازمان زیبا سازی و بخش خصوصی صورت گرفته برای تبلیغات تاکسیرانی اما فعلا این اقدام بنا به دلایلی متوقف شده اما به طور قطع اجرایی خواهد شد.

ساخت شهربازي هزار و يك شب آغاز شد



ایازی در ادامه در مورد وضعیت احداث شهربازی تهران لند در تهران اظهار کرد: نام این شهربازی "هزار و یک شب" است و عملیات اجرایی آن شروع شده و سرمایه گذار در حال اجرای آن است، همچنین عملیات اجرایی شهر آفتاب نیز با سرعت در حال انجام است و امیدواریم فاز اول این مجموعه در سال اول به اجرا برسد.



وی در مورد وضعیت اتوبان یادگار امام (ره) و تملک پادگان جی افزود: انوبان یادگار امام (ره) باید تا میدان حق شناس و سه راه آذری ادامه یابد که در بحث تملک پادگان جی ، توافقات اولیه صورت گرفته و امیدواریم مذاکرات به انجام رسیده و عملیات سریعتر صورت گیرد.



سخنگوی شهرداری تهران در مورد انتقال پایانه غرب تهران نیز اظهار کرد: انتقال این پایانه جزو موضوعات جدی شهرداری تهران است و در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر پایانه اصلی در شرق تهران با سرعت در حال احداث است و پایانه غربی نیز حتما از این مکان انتقال می یابد.

سراي محلات را به بخش خصوصي واگذار نكرديم



وی در پاسخ به این سوال که با واگذاری سرای محلات به بخش خصوصی تا چقدر اطمینان دارید که اقدامات فرهنگی همانگونه که مورد نظر شهرداری است ادامه یابد ، گفت : سرای محلات را به بخش خصوصی واگذار نکردیم بلکه به مردم سپردیم چراکه در چارچوب نظام مشارکت کار می کنیم و به این ترتیب خود مردم مدیر محله اشان هستند و برای آن تصمیم می گیرند.



ایازی در مورد بحث کودکان کار و اجرای اقدامات لازم در این خصوص توسط شهرداری تهران خاطر نشان کرد : در موضوع کودکان کار شهرداری هیچ مسئولیتی ندارد و مسئولیت بر عهده سازمان بهزیستی است حتی در مورد اقداماتی که در مورد گرمخانه ها انجام می شود حجم کاری که ما انجام می دهیم بیش از مسئولیتمان است و در این مورد نیز اگر قانونگذار مسئولیتی بر عهده ما بگذارد اقدامات لازم را انجام می دهیم.



ایازی در مورد ساخت و سازهای تپه های عباس اّباد گفت: اراضی عباس اباد به عنوان قطب فرهنگی کشور مطرح می شود و تمامی ساخت و سازهای آن باید با کابری فرهنگی صورت گیرد و همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی دستگاه های دولتی که درآنجا قرار دارند نیز باید کاربری شان را به کاربری فرهنگی تغییر دهند.



وی در ادامه در خصوص بودجه ای که دولت باید برای شهرداری ها با توجه به مشکلات شهرداری های کشور در نظر گیرد تصریح کرد: شهرداران کلانشهرها این هفته در شیراز نشستی دارند که یکی از موضوعات محوری آن بحث بودجه است و امیدواریم دولت با توجه به این مساله بسیاری از مشکلات شهرداری های کشور را که هم اکنون گریبانگیرشان شده مرتفع سازد.