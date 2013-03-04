نماز معبر تكامل انسانها/لزوم آشنایی جوانان با اثرات نماز

به گزارش خبرنگار مهر، کمال جوانمرد صبح دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه منطقه اي آثار علمي، فرهنگي و هنري مرتبط با نماز اظهار داشت: انسان براي اينكه از خاك به افلاك برسد احتياج به نيايش با معبود خويش دارد و اين امر با نماز تكميل و به مرحله ظهور مي رسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج نماز را معبر تكامل انسانها دانست وتصریح کرد: انسان كمال جو با نماز و نيايش به كمال مي رسد.

این مسئول ابراز داشت: نماز روح را صيقل داده و از غفلت انسان جلوگيري مي كند و او را به منشاء و ذات اصلي بشر پيوند مي دهد.

وی هدف از برپايي اين نمايشگاه را آشنايي هرچه بيشتر جوانان با آثار و بركات نماز در زندگي فردي و اجتماعي بيان کرد و افزود: امیدواریم كه برگزاري اين نمايشگاه زمينه ساز برگزاري نمايشگاههاي ملي در اين منطقه باشد زيرا منطقه جنوب استان كرمان با وجود دانشگاه آزاد اسلامي پتانسيل برگزاري اين گونه نمايشگاه ها را در سطح ملي داراست.

امام جمعه كهنوج نيز در این مراسم ضمن قدرداني از مسئولين اين واحد دانشگاهي در برپايي اين نمايشگاه در منطقه جنوب استان کرمان اظهار داشت: در برخي جوامع و قشرها بعد مسائل معنوي و اخلاقي ضعيف و حتي در بسياري موارد رو به انحطاط كشيده شده است.

حجت الاسلام اکبر افشارمنش افزود: برگزاري اين گونه مراسمات و نمايشگاهها مي تواند بسياري از اين ضعف ها و كاستي را جبران کند و در صورت تداوم موجب تقويت آنها نيز مي شود.

وی ترويج نماز و مسائل ديني را يكي از مهمترين وظايف دانشگاه و مراكز آموزشي دانست و بیان داشت: در اين بين دانشگاه آزاد اسلامي نقش خود را به خوبي ايفا کرده است و اين گونه نمايشگاه ها بايد جنبه كاربردي داشته باشند به نحوي كه آثار آن ها در جامعه به خوبي نمايان شود.

ششمين نمايشگاه منطقه اي آثار علمي، فرهنگي و هنري مرتبط با نماز به همراه نمايشگاه آثار هنري( بخش آزاد) با شركت 24 واحد دانشگاهي از استانهاي يزد و كرمان به كار کرد.

