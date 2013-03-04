مسابقات قویترین مردان و جشن گلریزان در طرقبه شاندیز برگزار می شود

هاشم نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ویژه برنامه با هدف ترویج فرهنگ مشارکت، نوع دوستی و ارتقاء مشارکت همگانی و اجتماعی 25 اسفند ماه سال جاری در سالن الغدیر شهر شاندیز توسط هیئت پرورش اندام شهرستان طرقبه شاندیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه های متنوعی از جمله قویترین مردان ، جشن گلریزان، گرامیداشت شهدای شهرستان طرقبه شاندیز و تجلیل از خانواده های معظم شهدا و... تدارک دیده شده است.

نعمتی با اشاره به مساعدت های شوراهای اسلامی شهرها و شهرستان طرقبه شاندیز گفت: این برنامه توسط مجری توانمند جواد خیابانی برگزار و آقایان رضا حقیقی و خداداد عزیزی از ملی پوشان و مربیان فوتبال و مسئولان استانی و شهرستانی حضور خواهند داشت.

شایان ذکر است بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسابقات بین‌المللی بدنسازی که سالانه صورت می‌گیرد، مسابقات قویترین مردان جهان است که توسط تی‌دبلیوآی سازماندهی شده‌ و این مسابقات هر ساله در روزهای آخر سپتامبر انجام می‌گیرد.

۲۵ نفر به عنوان شرکت کننده از پنج مرحله مقدماتی عبور می‌کنند. سپس دو نفر اول در هر گروه به مرحله فینال مسابقات صعود می‌کنند.