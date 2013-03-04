به گزارش خبرگزاری مهر، اين همايش توسط پژوهشكده پولي بانكي بانك مركزي و بامشاركت موسسات مالي اعتباري مورد تاييد بانك مركزي در سالن همايشهاي اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران برپامي شود.



هدف از برگزاري اين همايش بررسي چالشهايي كه موسسات مالي اعتباري با آن مواجهند و ارايه راهكاربراي آن اعلام شده است. اين نخستين بار است كه بانك مركزي وموسسات مالي اعتباري در يك همايش مشترك به گفتگو پيرامون مسايل في مابين مي‌پردازند.



نقش موسسات مالي اعتباري در نظام مالي كشور، چالشهاي تبديل وضعيت اين موسسات، تعامل بانكها و موسسات مالي اعتباري،شاخص هاي سلامت موسسات مالي اعتباري و راهكارهاي نظارت برموسسات مالي اعتباري ازجمله محورهاي اين همايش است.



در اين همايش چند موسسه مالي اعتباري به ارايه گزارش عملكرد خود پرداخته و مديران عامل چند بانك تبديل وضعيت شده از تجارب ارتقاي موسسات مالي اعتباري به بانك سخن مي گويند.

همچنين كارگاه هاي علمي متعددي با حضور مقامات ارشد بانك مركزي وكارشناسان پولي بانكي براي بررسي چالش هاي موسسات مالي اعتباري برپا مي شود.



ميزگردمشترك نقش موسسات مالي اعتباري درساختار مالي كشورباحضور كارشناسان ارشد بانكي و معاون اقتصادي دادستان كل كشورازديگر برنامه هاي اين همايش است.

