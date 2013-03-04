افزایش 3.3 متربعی سرانه فضای سبز تبریز در سال 92

عبدالله تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های این سازمان برای توسعه فضای سبز تبریز در سال 92 اشاره کرد و گفت: با توجه به ساخت و سازهای بی رویه و از بین رفتن باغات بزرگ تبریز و نیز خطرات زیست محیطی فراوان، بحث توسعه فضای سبز تبریز جزو برنامه های اصلی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز قرار گرفته و طی اجرای طرح جدید ایجاد فضای سبز به مرکزیت تبریز و در شعاع 30 کیلومتری از این شهر، توافقنامه های متعددی با ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای ایجاد فضای سبز در محوطه های داخلی این ادارات منعقد شده است.

وی ادامه داد: بطوریکه با اجرای این طرح در سال 91 ، 250 هکتار توسعه فضای سبز داشته ایم که در ادامه در سال 92 نیز توسعه و گسترش فضای سبز با کاشت انواع درختان مناسب و سازگار با شرایط آب و هوائی و خاک منطقه تبریز ادامه داشته و برابر برنامه ریزی های صورت گرفته حداقل با ایجاد 500 هکتار فضای سبز در این سال شاهد افزایش 3.3 متر مربعی سرانه فضای سبز تبریز خواهیم بود.

تقی پور با اشاره به کمبود منابع آبی به اقدامات حوزه فضای سبز شهرداری تبریز دراستفاده بهینه از منابع آبی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به نیاز آبی بالای چمن و پر هزینه بودن نگهداری آن و همچنین افزایش تبادلات گازی، کنترل منابع آبی و استفاده بهینه از این منابع ، کاهش هزینه ها و افزایش حجمی فضای سبز در سطح شهر، جایگزینی چمن با انواع درخت و درختچه های متناسب از سال 90 در دستور کار این سازمان قرار گرفته و این روند در سال 92 نیز با حذف چمن کاری های غیر ضروری و فرسوده به میزان 100 هکتار ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز با بیان اینکه اجرای این طرح ضمن صرفه جوئی قابل ملاحظه در منابع آبی و انرژی باعث افزایش زیبائی فضای سبز شهری خواهد شد، افزود: در این راستا تصمیمات مهم دیگری نیز برای احیای قنوات قدیمی، توسعه سیستم های آبیاری مدرن و تحت فشار، کاهش تدریجی و استفاده از تانکرهای سیار برای آبیاری فضای سبز و استفاده از اسپرینگلر برای آبیاری چمن در جهت استفاده بهینه از منابع موجود اتخاذ شده است.

وی همچنین از کاشت درخت و درختچه های متناسب با شرایط اکولوژیکی منطقه خبر داد و گفت: کاشت درخت و درختچه های متناسب با شرایط اکولوژیکی که به عنوان عناصر اصلی فضای سبز شهری محسوب می شوند با لحاظ دیدگاههای زیست محیطی مد نظر ویژه قرار گرفته و در سال 92 اجرایی می شود.

تقی پور در ادامه اظهار داشت: شناسایی درختان کهنسال پوسیده و نیمه خشک با هدف جایگزینی با درختان جوان و متناسب با بافت درختکاری خیابانها و پارکها از سال 91 شروع شده و اخیراً نیز تعدادی از درختان کهنسال مجموعه ائل گولی شناسائی و با انوع درختان جوان جایگزین گردیده است که این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز در عین حال بر فرهنگسازی عموم مردم برای حفظ و نگهداری فضای سبز تاکید کرد و افزود: آموزش شهروندی در تمامی زمینه ها برای آشنائی هرچه بیشتر این عزیزان با مقوله فضای سبز و نقش آن در زمینه سلامت انسان یکی از برنامه های مهم سازمان پارکها و فضای سبز تبریز است بطوریکه این سازمان طی برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی ویژه شهروندان گرامی و مربیان و نیز تهیه و توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی در بین مدارس تبریز سعی در فرهنگ سازی و شناساندن هرچه بیشتر اهمیت فضای سبز را دارد.

تقی پور تاکید کرد: توسعه همه جانبه فضای سبز را در گرو مشارکت و همدلی تمامی افراد جامعه بوده و از تمامی همشهریان گرامی دعوت می شود به مناسبت پانزدهم اسفند روز درختکاری هریک، به یاد یکی از عزیزان خود نهالی را کاشته و از آن مراقبت کنند.