ساخت 600 پروژه عمران در دانشگاه آزاد/ حفاظت و ساماندهی اراضی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عباسی در حاشیه افتتاح سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان افزود: در زمان حاضر ۵۹۲ پروژه دانشگاه آزاد در سطح کشور در دست ساخت است که فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی از جمله این پروژه هاست.

وی اتمام پروژه های در دست ساخت را اولویت کاری دانشگاه آزاد اسلامی در بخش عمرانی عنوان و اظهار داشت: توجه به امکانات ورزشی، آموزشی، رفاهی و غیره در ساخت و ساز از رویکردهای دانشگاه آزاد اسلامی است.



معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه کیفی در ساخت و سازها اشاره و تصریح کرد: با فراهم کردن زیرساخت های لازم، می توان زمینه رشد کیفی در دانشگاه را نیز فراهم کرد.



وی بیان داشت: در بخش کیفی سازی ساخت و سازهای دانشگاه آزاد اسلامی بر ساخت آزمایشگاه ها، فضای فرهنگی، کتابخانه ها، کارگاه ها و استادسراها تاکید شده است.

به گزارش مهر، افتتاح واحد خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، بهره برداری از ساختمان های آموزشی و ادارای واحد بندرانزلی و لنگرود از دیگر برنامه های معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در سفر به استان گیلان است.

