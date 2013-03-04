کلهر و متوسل قهرمان تيراندازي با تفنگ و تپانچه قم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تيراندازي قهرماني استان قم با شركت تيراندازان از تمام ادارات، نهادها و ارگان‌هاي دولتي استان در سالن تيراندازي شهيد زين‌الدين منطقه نوبهار قم به انجام رسید و با معرفي افراد برتر هر دو رشته پایان یافت.

در اين پيكارها كه با هدف توسعه اين رشته و همچنین با عنوان جام فجر با شركت بيش از 40 تيرانداز برگزار شد، تيراندازان شركت‌كننده در دو رشته تفنگ‌بادي و تپانچه بادي در تلاش برای کسب عناوین اول تا سوم هر رشته با يكديگر به رقابت پرداختند.

در پايان اين رقابت‌ها در رشته تفنگ بادي علی اصغر کلهر از چهره های نام آشنا و مطرح تیراندازی قم که سابقه حضور در میادین لیگ و قهرمانی کشور را نیز دارد با ايستادن بر سكوي نخست به مقام قهرماني این رشته و این دوره از مسابقات دست يافت.

این در حالی است که محمد ستاری در مكان دوم قرار گرفت و نايب قهرمان شد و حامد غره باقی ديگر تيرانداز مدعی شرکت کننده در پیکارهای رشته تفنگ بادی مسابقات تیراندازی قهرمانی جام فجر استان قم موفق به کسب رتبه سوم شد.

در رشته تپانچه بادي امیرحسین متوسل تيرانداز با سابقه و نامي استان قم که در مسابقات مختلفی از جمله انتخابی تیم ملی، قهرمانی کشور و همچنین پیکارهای لیگ دسته اول تیراندازی مردان کشور در ترکیب تیم قم حضور داشته است، در این پیکارها با بيشترين امتياز در جايگاه نخست ايستاد و قهرمان شد.

محمود جعفر غفار نیز که همواره یکی از تیراندازان قمی در ترکیب تیم های اعزامی به رقابت های لیگ و قهرمانی کشور بوده است، در این دوره از پیکارها در جدال نزدیک با امیرحسین متوسل سرانجام به مقام نايب قهرماني بسنده كرد.

سومین نفر برتر پیکارهای رشته تپانچه بادی مسابقات تیراندازی قهرمانی جام فجر استان قم محمد مهره ساز بود که از تيراندازان جوان و آينده‌دار قم به شمار می رود و سابقه دعوت به اردوی تیم ملی را هم دارد و سرانجام موفق به كسب مقام سوم شد.

رئيس هيئت تيراندازي استان قم در حاشيه برگزاري اين دوره از مسابقات در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم اظهار کرد: خوشبختانه اين مسابقات در سطحي بسيار خوب برگزار شد و رقابت برترين‌هاي تيراندازي قم سبب شد تا تيراندازان قمی آمادگی خود را به خوبی نشان بدهند.

حسين مهره‌ساز با اشاره به موقعيت تيراندازي قم تصريح كرد: جايگاه تيراندازي قم در كشور در شرايطي است كه در سال های اخیر تيراندازان مستعد قمی با وجود کمبود امکانات و سلاح، با جلب رضايت مربيان تيم ملي به اردوی تیم های ملی نیز دعوت شده اند.