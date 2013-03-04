دانشگاه ها در تقویت فرهنگ زیست محیطی در قم نقش موثری دارند

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی می توانند پایه های پژوهشی، علم و فناوری و ارتقای کمی و کیفی محیط زیست را به همراه داشته است بنابرین باید از این مراکز برای تقویت پایه های زیست محیطی استفاده کرد.



وی گفت: یکی از چالش های مهم تخریب و آلودگی زیست محیطی ناشی از مدیریت غیر اصولی و استفاده غیر منطقی است که دانشگاه ها باید آن را به سوی مدیریت اصولی، نظام مند، آکادمیک و فراگیر پژوهشی و شناسایی شیوه های صحیح هدایت کنند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به لزوم شناسایی مولفه ها و منافع افزود: باید منابع حیاتی را شناسایی کرده و برآورد کنیم که این منابع نیاز به چه سرمایه گذاری علمی دارد زیرا زمانی که از تاثیرگذاری آن در جامعه آگاه شویم بهتر رفتار خواهیم کرد.



وی بیان کرد: منابع اعتباری را باید تعریف کرده و هزینه های تخریبی را بدست آورده و در جهت مدیریت هوشمندانه، جامع و فراگیر عمل کرد و استفاده از منابع را هدفمند ساخت.



رکنی گفت: مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی باید پایه های علمی و پژوهشی را در تشکیلات دولتی و اجرایی تقویت و پردازش و گزارش متناسب با آن را تهیه و آن را عملیاتی و اجرایی کرد.



وی بیان کرد: اکنون در برهه ای از زمان قرار داریم که باید پژوهش ها علمی و کاربردی باشد و داده ها به مراکز دانشگاهی داده شود زیرا تا زمانی که پژوهش ها کاربردی نباشند نمی توانند کارساز باشند.



وی گفت: سازمان محیط زیست از مراکز دانشگاهی و حوزوی درخواست همکاری در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویی را کرده است.