1706 پروژه ملی و 84 هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور/ نخبگان درباره بودجه پیشنهاد دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز دوشنبه خود اظهار داشت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب ما باید تصمیماتی بگیریم که با واقعیات جامعه و اقتصاد روز کشورمان نزدیک باشد.

وی با بیان اینکه در تعاملات بین دولت و مجلس باید به واقعیت های جامعه توجه شود، گفت: تنها تعاملات دولت و مجلس مفید نیست بلکه نظرات اندیشمندان و صاحبنظران می تواند هم دولت و هم مجلس را در بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1392 کمک کند.

کاتب با اشاره به اینکه بخش عمده ای از بودجه سال 92 باید توسط دولت یازدهم اجرایی شود، گفت: لازم است تصمیمات مجلس و مصوبه قانون واقع گرایانه باشد تا دولت بعدی بتواند راحت تر و به دقت آنها را اجرایی کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه کمک رسانه ها به مجلس در این خصوص بسیار موثر و مفید خواند و گفت: رسانه ها می توانند اطلاعات کلی بودجه را در اختیار جامعه قرار بدهند تا نخبگان نیز پیشنهادات خود را بتوانند مطرح کنند و صدا و سیما نیز با دعوت از موافقان و مخالفان در خصوص بندهای مختلف بودجه این موضوع را تقویت کند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 92، دو بخش مهم منابع و مصارف داریم گفت: دو بخش مهمی که منابع از آن تامین می شود مالیات است که در سال 91 مبلغ آن حدود 45 هزار میلیارد تومان بود و این مقدار در بودجه سال 92، 53 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به بودجه سال 91، بیش از 16 درصد رشد دارد.

وی افزود: اما اگر درآمد مالیاتی را نسبت به عملکرد بودجه 91 در نظر بگیریم، 41 هزار میلیارد رشد در آن پیش بینی شده است.

کاتب اظهار داشت: نکته مهم دیگر در بودجه 92 این است که دولت اعلام کرده این بودجه با نگاه انبساطی بسته شده در حالیکه ما معتقدیم اگر دولت و مجلس با یک نگاه واقع گرایانه بودجه را ببندند به جای انبساطی بودن بودجه 92 منطقی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در بودجه 91، واقع گرایی دیده نمی شد و دلیل آن را می توان در آمار و ارقام بودجه سال 91 مشخص کرد.

وی افزود: ما از دولت می خواهیم با مجلس همراهی کند تا بودجه 92 بر اساس واقعیت اقتصادی جامعه و با توجه به اقتصاد مقاومتی در جامعه شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه بخش دوم منابع در بودجه سال 92 مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای است گفت: این بخش مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فراورده ای نفتی منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول است که رقم آن در مجموع بیش از 67هزار و 370 میلیارد تومان است، ضمن اینکه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده بیش از 65 هزار و 870 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تغییر چندانی نسبت به سال 91 در آن مشاهده نمی شود. اگر چه میزان صادرات ما 40 درصد کاهش پیدا کرده است.

کاتب بخش دیگر منابع درآمدی دولت را واگذاری دارایی‌های مالی خواند و گفت: در لایحه بودجه از محل فروش شرکت های دولتی 6هزار و 200 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است.

کاتب خاطر نشان کرد: پیش بینی عملکرد سال 91 از بودجه عمومی دولت 103 هزار میلیارد بود که در قانون این مقدار 144 هزار میلیارد تومان بوده است.

نماینده گرمسار در مجلس اظهار داشت: تفاوت دیگری که در قانون بودجه دیده می شود این است که نزدیک به 15 هزار میلیارد از هدفمندی یارانه ها درآمد دیده شده که این مقدار به بخش منابع درآمدی اضافه می شود.

وی با اشاره به بخش مصارفی بودجه سال 92، گفت: ما دو مصرف عمده داریم. یکی هزینه های جاری و دیگری مصرف تملک دارایی و عمرانی.

وی تصریح کرد: پیش بینی هزینه جاری سال 91، 90 هزار میلیارد بود اما در قانون بودجه هزینه جاری 101 هزار میلیارد می باشد و پیش بینی عملکرد قانون بودجه 90 هزار میلیارد تومان است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در لایحه بودجه 92 پیشنهاد شده 121 هزار میلیارد برای هزینه جاری در نظر گرفته شود، گفت: اگر افزایش این مقدار را نسبت به قانون بسنجیم 23 درصد خواهد بود در حالیکه نسبت به پیش بینی عملکرد 34 درصد رشد داشته است.

کاتب با بیان اینکه فصل اول قانون بودجه مربوط به هزینه جاری است که بیشترین هزینه آن مربوط به دستمزد و حقوق است گفت: در سال 91 این مبلغ 63 هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 هزینه مربوط به حقوق و دستمزدها 74 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است یعنی حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

نماینده گرمسار با اشاره به بخش دیگری از هزینه ها که مربوط به تملک و دارایی ها می شود گفت: در بودجه 91، 39 هزار میلیارد برای این بخش پیش بینی شده بود و در بودجه 92، این مقدار 37 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 4%- کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه 1706 پروژه ملی ناتمام و نزدیک به 84 هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور داریم، گفت: میانگین عمر پروژه های بهره برداری در کشور ما 9.2 (یعنی 9 سال و دو ماه) در سال است در حالیکه پروژه های عمرانی زمانی اقتصادی و به صرفه است که میزان عمر بهره برداری آن بیش از 3 سال نباشد که اگر از این مقدار بیشتر شود باعث کاهش نرخ رشد ملی شده و به اقتصاد آسیب می زند.

کاتب گفت: با این وضعیت یعنی عملا ما از ظرفیت و سرمایه های ملی کشورمان نمی توانیم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در بخش تملک دارایی ها بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را نیز داریم، گفت: 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت که در بودجه 91 آمده بود به 2400 میلیارد تومان در بودجه 92 رسیده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین سود مشارکت در سال 91 را 48 میلیارد تومان خواند و گفت: این سود در سال 92 به 738 میلیارد تومان رسیده که معنی آن افزایش هزینه های دولت است.