کشاورزی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانسوز ظهر دوشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی با رویکرد کشاورزی در گرگان گفت: عدم وجود آمار دقیق دیدگاه راهبردی و برنامه محور مبتنی بر آمایش و پالایش برنامه ها بزرگترین مشکل بخش کشاورزی است.

وی گفت: میزان تولید بخش کشاورزی در سال 88 بیش از 100 میلیون تن بود این در حالیست که این رقم در سال 57 قریب به 20 میلیون تن بود.

وی اظهار داشت: با وجود این میزان بالای تولید محصولات کشاورزی هنوز شاهد واردات وسیع برخی کالاها هستیم و در زمینه دام هنوز 70 درصد به خارج وابستگی داریم.

جهانسوز تصریح کرد: ایران از نظر آب موقعیت خوبی ندارد و می توان گفت وضعیت بحرانی داریم، در پیش بینی های 30 سال آینده نیز ایران جزو کشورهاییست که از نظر اقلیمی به سوی گرم شدن می رود.

وی اضافه کرد: 18 درصد از اراضی زیر کشت گندم آبی عملکرد بیش از 5 تن دارند و بیش از 80 درصد از اراضی زیر 5 تن تولید دارند.

جهانسوز اذعان داشت: از مهمترین کارهایی که می توان در بخش کشاورزی انجام داد هدفمند کردن یارانه ها در جهت شکل گیری اقتصاد ملی، استفاده حد اکثری از فضاهای کشاورزی، فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط، اقتصاد دانش بنیان، عدم حصار کشیدن دور خود و ارتباط با دیگر کشورها، روی آوردن به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی به عنوان یک نیاز ملی است.