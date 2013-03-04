تهیه اطلس باستان شناسی تا 87 روز دیگر امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ملک شهمیرزادی در مراسم رونمایی از مرحله نخستین نقشه باستان شناسی کشور که پیش از ظهر دوشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد، گفت: سال 86 دو خبر منتشر شد که متن آن این بود "باستان شناسان شانه خالی نکردند، نقشه باستان شناختی کشور یکی از مهمات علمی و موثرترین ابزارهای اجرایی است" خبر دوم هم این بود " عزم جدی برای تهیه نقشه باستان شناسی... تهیه نقشه باستان شناسی یکی از ضروری ترین کارهای سازمان است" این خبرها منتشر شد اما به زودی مشخص شد که چون بار تهیه نقشه سنگین بود باستان شناسان شانه خالی کردند و عزم ها نیز خیلی جدی نبود در همان سال کار تهیه اطلس باستان شناسی ایران را از آغاز تا پایان دوره یک جانشینی و استقرار در روستاها بعد از 20 سال به پایان رساندند.

وی گفت: نقشه 16 استان تکمیل شده بود که مدیر پژوهشکده باستان شناسی دور کار شد اما از آنجا که تهیه این نقشه به نزدیک کاری نیاز داشت، ادامه کار متوقف شد بعد از استعفای دکتر مقدم به توصیه رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی مجددا این کار ادامه یافت.

وی بیان کرد: امسال در میان جمعی از باستان شناسان اعلام شد سه ماه پژوهشگاه میراث فرهنگی فرصت دارد تا اطلس باستان شناسی را تهیه کند این در حالی بود که هنوز بین النهرین با آن همه سابقه نتوانسته است این اطلس را تهیه کند. چطور ممکن است تا 87 روز دیگر که به پایان مهلت داده شده رئیس سازمان میراث فرهنگی برای تهیه این اطلس باقی مانده آن را تکمیل کرد.

شهمیرزادی گفت: خیلی از روسای سازمان میراث فرهنگی آرزو داشتند تهیه این اطلس در زمان تصدی آنها انجام شود.

وی خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: مثل خانه های قدیمی که سازندگان آنها بر سر در خانه ها کاشی می گذاشتند و روی آن هذا من فضل ربی می نوشتند می خواهند که در دفتر تهیه نقشه باستان شناسی کشور این کاشی نصب شود و اطاق آن وسیع تر شود.