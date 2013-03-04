موفقیت محققان ایرانی در تعیین آنزیم «کاپتوپریل» خون با نانوذرات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این روش انتقال انرژی رزونانس فلورسانس، بین نانوذرات طلا و «فلورسئین ایزوتیوسیانات (FITC) صورت می‌گیرد که طی آن FITC به عنوان دهنده و نانوذرات طلا به عنوان پذیرنده عمل می‌کند. این روش می‌تواند در صنایع داروسازی و مراکز آزمایش‌های بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

انتقال انرژی رزونانس فلورسانس با به کارگیری نانوذرات طلا برای تشخیص DNA، ترومبین و غیره مورد استفاده واقع شده است؛ لذا دکتر محمدرضا هرمزی نژاد ، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و همکاران، روشی ساده و انتخابی برای سنجش کمی کاپتوپریل در پلاسمای خون انسان با استفاده ازفلورسئین ایزوتیوسیانات (FITC) اصلاح شده با نانوذرات طلا را پیشنهاد دادند.

هرمزی نژاد، دلیل استفاده از نانوذرات طلا را این گونه ابراز داشت: نانوذرات طلا و نقره دارای ضریب جذب بالا هستند که ناشی از رزنانس پلاسمون سطحی الکترون‌های آن‌ها است. از این رو این دسته از نانوذرات که به نانوذرات پلاسمونی مشهور هستند، می‌توانند در نواحی مختلف طیف الکترومغناطیسی نور را جذب کنند.

روش توسعه یافته قادر به تشخیص محدوده پایین کاپتوپریل با دقت قابل قبول بوده و قابلیت تکرارپذیری دارد. علاوه‌بر این، این روش با موفقیت به سنجش کمی مقدار کاپتوپریل در پلاسمای انسان به کار گرفته شد، بنابراین می‌تواند به منظور بررسی‌های بالینی در تعیین مقادیر اندک از دیگر موارد مورد توجه در نمونه‌های بیولوژیکی مورد بررسی واقع شود.

کاپتوپریل به تنهایی و یا در ترکیب با سایر داروها، به عنوان یک آنزیم تبدیل کننده-آنژیوتانسین مهار کننده، نقش زیستی حیاتی در درمان بعد از سکته قلبی، نارسایی قلب و فشار خون بالا نقش دارد.

علاوه بر اين برای جلوگیری از نارسایی کلیه در بیماری‌های مرتبط با فشار خون بالا و دیابت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از کاپتوپریل، همچنین در درمان سرطان مورد بررسی واقع شده است. با توجه به اهمیت کاپتوپریل، بسیار حائز اهمیت است که روشی حساس، ساده و دقیق برای اندازه‌گیری محتوای کاپتوپریل در مایعات بیولوژیک و همچنین نمونه‌های دارویی طراحی شود.