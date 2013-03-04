ناوگروه نیروی دریایی ارتش در بندر ژانگ ژیانگ چین پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیب الله سیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بیست و چهارمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش صبح روز دوشنبه در بندر ژانگ ژیانگ کشور چین پهلو گیری کرده است، بیان داشت: بیست و چهارمین ناو گروه نیروی دریایی متشکل از ناو بالگردبر خارک و ناوشکن سبلان که 91/11/5 بندر عباس را به قصد ماموریت در آبهای آزاد ترک کرده بود پس از عبور از تنگه مالاگا وارد اقیانوس آرام شد.

وی اظهار داشت: صبح روز دوشنبه ناوگروه بیست وچهارم نیروی دریایی پس از پیمودن 11 هزار کیلومتر در بندر ژانگ ژیانگ کشور چین برای بازدید و افزایش روابط دوستانه اقتصادی و سیاسی پهلوگیری کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این ناوگروه بندر ژانگ ژیانگ را به قصد پهلوگیری در بندر کلمبو در سریلانکا ترک خواهد کرد.