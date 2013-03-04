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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

امیر سیاری اعلام کرد:

ناوگروه نیروی دریایی ارتش در بندر ژانگ ژیانگ چین پهلو گرفت

ناوگروه نیروی دریایی ارتش در بندر ژانگ ژیانگ چین پهلو گرفت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی دریایی ارتش از پهلوگیری بیست و چهارمین ناو گروه نیروی دریایی ارتش در بندر ژانگ ژیانگ کشور چین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیب الله سیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بیست و چهارمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش صبح روز دوشنبه در بندر ژانگ ژیانگ کشور چین پهلو گیری کرده است، بیان داشت: بیست و چهارمین ناو گروه نیروی دریایی متشکل از ناو بالگردبر خارک و ناوشکن سبلان که 91/11/5 بندر عباس را به قصد ماموریت در آبهای آزاد ترک کرده بود پس از عبور از  تنگه مالاگا وارد اقیانوس آرام شد.

وی اظهار داشت: صبح روز دوشنبه ناوگروه بیست وچهارم نیروی دریایی پس از پیمودن 11 هزار کیلومتر در بندر ژانگ ژیانگ کشور چین برای بازدید و افزایش روابط دوستانه اقتصادی و سیاسی پهلوگیری کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این ناوگروه بندر ژانگ ژیانگ را به قصد پهلوگیری در  بندر کلمبو در سریلانکا ترک خواهد کرد.

کد مطلب 2011312

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