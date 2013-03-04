سرانه فضای سبز شهر زنجان به ازای هر نفر به 8 متر مربع رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک محمدی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به ایجاد 26 هکتار فضای سبز در سال جاری در شهر زنجان افزود: امسال سرانه فضای سبز شهر زنجان به ازای هر نفر 8 متر مربع است و این رقم بدون در نظر گرفتن فضای سبز اداره ها و حاشیه زنجانرود است.



وی با بیان این که سال آینده فعالیت های مطلوبی در زمینه توسعه فضای سبز انجام خواهد شد، افزود: تفاهم نامه ای با منابع طبیعی بسته شده تا با ایجاد نهالستان اقدام به تولید نهال در استان کنیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زنجان با اشاره به مطرح بودن بحث برون سپاری فعالیت های حوزه فضای سبز در سال آینده، ادامه داد: بنا است در این راستا فعابیت های فضای سبز شهرداری منطقه دو زنجان به بخش خصوصی واگذار شود.



توزیع 20 هزار اصله نهال در روز درختکاری



محمدی با یادآوری این که به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری بیش از 20 هزار اصله نهال در بین شهروندان توزیع خواهد شد گفت: این توزیع در سه نقطه شهر شامل میدان ولیعصر، تقاطع شهرک کارمندان در حد فاصل اداره برق و پارک اندیشه است.



وی در ادامه گفت: بیش از 10 هزار اصله نهال ریشه لخت و برگ سوزنی برای ایجاد فضای سبز عمودی در بین مردم توزیع خواهد شد چرا که در حال حاضر ساختمان ها مرتفع شده اند و کم کم باید سطح فضای سبز را به دیوارهای ساختمان ها انتقال کنیم.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان تاکید کرد: در روز درختکاری از تعدادی شهروندان فعال و موثر در زمینه فضای سبز تقدیر و قدردانی خواهد شد.