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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

اخبار کوتاه/

جشن " بچه ها و عروسکها" در گرگان برگزار می شود

جشن " بچه ها و عروسکها" در گرگان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: برگزاری جشن شادی بچه ها و عروسکها، لزوم تلاش مضاعف در برگزاری انتخابات، اجرای طرح استقبال از بهار ایمن و ضرورت توسعه فعالیتهای انجمن نابینایان از جمله اخبار کوتاه گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن شادی بچه ها و عروسکها 16 تا 18 اسفندماه با حضور هنرمندان عرصه کودک و نوجوان در گرگان برگزار می شود.

سعید صالح آبادی از هنرمندان گلستان در سابقه فعالیت خود بازیگری، کارگردانی و مستندسازی را پشت سر گذاشته است، با عشقی که به کودکان دارند و از سال 78 تا کنون در گرگان به فعالیت به صورت ویژه برای کودکان مشغول است.
 
قرار است طی سه روز با جمعی جوان،خلاق و هنرمند شامل قل قلی نام آشنا در ایران برای کودکان ( شهرام لاسمی)، حاجی فیروز ( بهرام رضایی) و  عروسک فانید( با هنرنمایی سینا صاقپور) مراسم جشنی را در سینما بهمن گرگان در روزهای 16، 17 و 18 اسفند طی دو نوبت از ساعت 5/4 تا 6 و 30/6 تا 8 عصر برای کودکان 3 تا 8 سال به همراه خانواده هایشان برگزار کنند.
 
لزوم تلاش مضاعف در برگزاري انتخابات
 
فرماندار شهرستان گنبد کاووس در اولين جلسه کارکنان فرمانداري ‏پيرامون برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر ‏و روستا گفت: مبنا براي برگزاري انتخابات خوب تسلط بر برگزاري ‏انتخابات است و در اين راستا بايد از افراد مجرب و با تجربه و با سابقه ‏استفاده کرد.‏
 
نورالله نوراللهي با بيان اينکه انتخابات حيثيت کشور است افزود: بايد در ‏جهت حفظ انتخابات تلاش مضاعف داشته باشيم.‏
 
وي با اشاره به کسب رتبه اول شهرستان گنبد کاووس در انتخابات ‏گذشته مجلس شوراي اسلامي در سطح کشور اظهار داشت: همدلي و ‏صفا و صميميت همکاران نقش بسزايي در کسب اين مقام داشت.‏
 
طرح استقبال ایمن از بهار در گلستان اجرایی می شود
 
مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفت: سرانجام با ابلاغ طرح آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت بزرگ تحت عنوان استقبال ایمن از بهار از سوی مدیریت بحران کشور این طرح در گلستان اجرایی می شود.
 
قاسم سمیعی افزود: این طرح ویژه تعطیلات نوروزی و چهارشنبه پایانی سال بوده و همه دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان وشهرستان ها موظف به اجرای آن هستند.
 
وی تصریح کرد: این طرح از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز و در 15 فروردین سال 92 به پایان می‎رسد.
                                   
ضرورت توسعه فعالیتهای انجمن نابینایان
 
فرماندار گرگان افزود:توسعه فعاليتهاي انجمن نابينايان در جهت توانمند سازي نابينايان مي تواند نقش مؤثري در بازيابي روحيه و بهره گيري از ظرفيت و استعدادهاي آنان،همچنين شناسايي بيشتر توانائيهاي اين گروه به جامعه داشته باشد و پيگير مطالبات اين قشر باشد.
 
حیدرعلی احمدي در ديدار با اعضاي انجمن نابينايان گفت: بايد مراقبت هاي بهداشتي در دوران کودکي جدي گرفته شود تا بعضي از ضايعات دوران نوجواني ، جواني و حتي پيري اتفاق نيافتد. 
 
وي بيان داشت:در جمهوري اسلامي تلاش زيادي براي ارتقاء سطح بهداشت و شاخصهاي سلامتي صورت گرفته است که منجر به ريشه کني بسياري از امراض و بيماريها شده ليکن استاندارد سازي خدمات بايد همچنان با جديت تعقيب و عملياتي گردد.
 
 
 
 
کد مطلب 2011317

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