جشن " بچه ها و عروسکها" در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشن شادی بچه ها و عروسکها 16 تا 18 اسفندماه با حضور هنرمندان عرصه کودک و نوجوان در گرگان برگزار می شود.
سعید صالح آبادی از هنرمندان گلستان در سابقه فعالیت خود بازیگری، کارگردانی و مستندسازی را پشت سر گذاشته است، با عشقی که به کودکان دارند و از سال 78 تا کنون در گرگان به فعالیت به صورت ویژه برای کودکان مشغول است.
قرار است طی سه روز با جمعی جوان،خلاق و هنرمند شامل قل قلی نام آشنا در ایران برای کودکان ( شهرام لاسمی)، حاجی فیروز ( بهرام رضایی) و عروسک فانید( با هنرنمایی سینا صاقپور) مراسم جشنی را در سینما بهمن گرگان در روزهای 16، 17 و 18 اسفند طی دو نوبت از ساعت 5/4 تا 6 و 30/6 تا 8 عصر برای کودکان 3 تا 8 سال به همراه خانواده هایشان برگزار کنند.
لزوم تلاش مضاعف در برگزاري انتخابات
فرماندار شهرستان گنبد کاووس در اولين جلسه کارکنان فرمانداري پيرامون برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: مبنا براي برگزاري انتخابات خوب تسلط بر برگزاري انتخابات است و در اين راستا بايد از افراد مجرب و با تجربه و با سابقه استفاده کرد.
نورالله نوراللهي با بيان اينکه انتخابات حيثيت کشور است افزود: بايد در جهت حفظ انتخابات تلاش مضاعف داشته باشيم.
وي با اشاره به کسب رتبه اول شهرستان گنبد کاووس در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي در سطح کشور اظهار داشت: همدلي و صفا و صميميت همکاران نقش بسزايي در کسب اين مقام داشت.
طرح استقبال ایمن از بهار در گلستان اجرایی می شود
مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفت: سرانجام با ابلاغ طرح آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت بزرگ تحت عنوان استقبال ایمن از بهار از سوی مدیریت بحران کشور این طرح در گلستان اجرایی می شود.
قاسم سمیعی افزود: این طرح ویژه تعطیلات نوروزی و چهارشنبه پایانی سال بوده و همه دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان وشهرستان ها موظف به اجرای آن هستند.
وی تصریح کرد: این طرح از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز و در 15 فروردین سال 92 به پایان میرسد.
ضرورت توسعه فعالیتهای انجمن نابینایان
فرماندار گرگان افزود:توسعه فعاليتهاي انجمن نابينايان در جهت توانمند سازي نابينايان مي تواند نقش مؤثري در بازيابي روحيه و بهره گيري از ظرفيت و استعدادهاي آنان،همچنين شناسايي بيشتر توانائيهاي اين گروه به جامعه داشته باشد و پيگير مطالبات اين قشر باشد.
حیدرعلی احمدي در ديدار با اعضاي انجمن نابينايان گفت: بايد مراقبت هاي بهداشتي در دوران کودکي جدي گرفته شود تا بعضي از ضايعات دوران نوجواني ، جواني و حتي پيري اتفاق نيافتد.
وي بيان داشت:در جمهوري اسلامي تلاش زيادي براي ارتقاء سطح بهداشت و شاخصهاي سلامتي صورت گرفته است که منجر به ريشه کني بسياري از امراض و بيماريها شده ليکن استاندارد سازي خدمات بايد همچنان با جديت تعقيب و عملياتي گردد.
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