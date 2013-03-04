جشن " بچه ها و عروسکها" در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشن شادی بچه ها و عروسکها 16 تا 18 اسفندماه با حضور هنرمندان عرصه کودک و نوجوان در گرگان برگزار می شود.

سعید صالح آبادی از هنرمندان گلستان در سابقه فعالیت خود بازیگری، کارگردانی و مستندسازی را پشت سر گذاشته است، با عشقی که به کودکان دارند و از سال 78 تا کنون در گرگان به فعالیت به صورت ویژه برای کودکان مشغول است.

قرار است طی سه روز با جمعی جوان،خلاق و هنرمند شامل قل قلی نام آشنا در ایران برای کودکان ( شهرام لاسمی)، حاجی فیروز ( بهرام رضایی) و عروسک فانید( با هنرنمایی سینا صاقپور) مراسم جشنی را در سینما بهمن گرگان در روزهای 16، 17 و 18 اسفند طی دو نوبت از ساعت 5/4 تا 6 و 30/6 تا 8 عصر برای کودکان 3 تا 8 سال به همراه خانواده هایشان برگزار کنند.

لزوم تلاش مضاعف در برگزاري انتخابات

فرماندار شهرستان گنبد کاووس در اولين جلسه کارکنان فرمانداري ‏پيرامون برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر ‏و روستا گفت: مبنا براي برگزاري انتخابات خوب تسلط بر برگزاري ‏انتخابات است و در اين راستا بايد از افراد مجرب و با تجربه و با سابقه ‏استفاده کرد.‏

نورالله نوراللهي با بيان اينکه انتخابات حيثيت کشور است افزود: بايد در ‏جهت حفظ انتخابات تلاش مضاعف داشته باشيم.‏

وي با اشاره به کسب رتبه اول شهرستان گنبد کاووس در انتخابات ‏گذشته مجلس شوراي اسلامي در سطح کشور اظهار داشت: همدلي و ‏صفا و صميميت همکاران نقش بسزايي در کسب اين مقام داشت.‏

طرح استقبال ایمن از بهار در گلستان اجرایی می شود

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفت: سرانجام با ابلاغ طرح آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت بزرگ تحت عنوان استقبال ایمن از بهار از سوی مدیریت بحران کشور این طرح در گلستان اجرایی می شود.

قاسم سمیعی افزود: این طرح ویژه تعطیلات نوروزی و چهارشنبه پایانی سال بوده و همه دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان وشهرستان ها موظف به اجرای آن هستند.

وی تصریح کرد: این طرح از 25 اسفند ماه سال جاری آغاز و در 15 فروردین سال 92 به پایان می‎رسد.

ضرورت توسعه فعالیتهای انجمن نابینایان