به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه اي با مديران عامل بانك ها با تقدير از تلاش ها و خدمات مديران و كاركنان بانك هاي كشور، با اشاره به اينكه امروز تار و پود اقتصاد كشور با فعاليت بانك ها درهم تنيده است، گفت: بانك ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در سال هاي اخير نقش محوري و تعيين كننده اي در رشد و پيشرفت كشور و كمك به دولت در اين مسير داشته اند.



رييس جمهور با تشريح شرايط كنوني كشور اظهار داشت: امروز دشمنان با رصد و شناخت شرايط كشور بر گلوگاه ها تمركز كرده و در اين عرصه با توجه به نقش موثر بانك ها به عنوان ستون فقرات اقتصاد كشور، فشار مضاعفي از سوي بدخواهان متوجه نظام بانكي كشور شده است.



وی خاطرنشان كرد: اگر چه دشمن با بسيج همه امكانات و توانمندي ها و اذناب خود قصد داشت با تحريم هاي گسترده و پيچيده در ايران فروپاشي اقتصادي و بحران اجتماعي بيافريند، اما به لطف خدا و با تلاش هاي دولت و همكاري مردم، فشار تحريم ها خنثي شده و اهداف دشمن تحقق نيافته است، اما اين، همه خواسته ما نيست، بلكه دولت به دنبال آن است تا ضمن مهار تحريم ها، آهنگ پيشرفت كشور حفظ و بر سرعت آن افزوده شود.



رييس جمهور با اشاره به پيش بيني احكامي در لايحه بودجه سال 92 براي تقويت سيستم بانكي كشور از جمله افزايش سرمايه و توان وام دهي بانك ها، خاطرنشان كرد: بانك ها مي توانند نقش مهم و موثري در حمايت از تكميل طرح هاي نيمه تمام داشته باشند كه اين مسئله به رونق اقتصاد، ايجاد اشتغال، كمك به توليد و ايجاد نشاط در جامعه ياري خواهد رساند.



احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي بانك ها براي شكستن نرخ هاي كاذب ارز در بازار آزاد، گفت: امروز منابع ارزي كشور از هر زمان ديگري بالاتر بوده و در تاريخ كشور چنين حجمي از ذخاير ارزي بي نظير است و نظام بانكي كشور مي تواند نقش مثبت و موثري در به جريان انداختن اين ذخاير در راستاي رونق اقتصاد كشور ايفا نمايد.



رييس جمهور خطاب به مديران اقتصادي دولت و مديران عامل بانك ها تصريح كرد كه با اتخاذ تدابير مناسب و اجراي سريع آنها فضاي كاذب به وجود آمده در بازار ناشي از توهم كمبود ارز را هر چه سريع تر اصلاح نمايند.



وی در ادامه با اشاره به سوابق انقلابي مديران عامل بانك هاي كشور و مديران اقتصادي دولت اظهار داشت: موفقيت در عرصه اقتصادي با توجه به اقدامات دشمنان، نيازمند عمل بر اساس درك شرايط است. مديران اقتصادي كشور افراد پاك و خوش سابقه اي هستند و دولت بر همين اساس به آنها براي عمل در اين شرايط اعتماد داشته و اختيارات ويژه اعطا كرده است و لازم است دستگاه ها و نهادهاي نظارتي نيز با درك اين شرايط، به وظايف خود عمل نمايند.



رييس جمهور همچنين با اشاره به برخي اشكالات موجود در ساختار و مقررات فعاليت بانك ها بر لزوم تلاش براي اصلاح نظام بانكي كشور تاكيد كرد.



در اين جلسه راهكارها و تدابير لازم براي فعال كردن منابع ارزي كشور در جهت حمايت از توليد و تجارت مورد بررسي و اخذ تصميم قرار گرفت.



همچنين راهكارهاي تسهيل و تسريع در همكاري بانك ها با صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه هاي صنعتي، زيربنايي، انرژي و كشاورزي كشور و نيز تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي مورد بررسي و اخذ تصميم قرار گرفت.



اين جلسه به رياست رییس جمهور و با حضور رييس كل بانك مركزي، وزراي نفت، اقتصاد و امور دارايي و صنعت، معدن و تجارت و نيز رييس و عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل شد.