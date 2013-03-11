هشدار اورژانس در چهارشنبه آخر سال/ شایعترین آسیبهای مصدومین

دكتر غلامرضا معصومي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در سالهاي اخير مراسم چهارشنبه سوری شكل سنتي خود را از دست داده و تبديل به بازي هاي خطرناک با مواد منفجره و محترقه شده است. مواد محترقه اي كه در زمان انفجار علاوه بر توليد صداي بسيار گوشخراش و آزارنده، آسيبهاي جدي به چشم، دست و ساير قسمتهای بدن وارد مي كنند.

وی افزود: مراجعین اورژانس بیمارستانهای سراسر کشور تحت عنوان آسیب دیدگان حوادث مربوط به آتش بازي شب چهارشنبه پایانی سال در اسفند 90، مجموعا 1980 مورد بودند که در مقایسه با 2088 مورد سال 89، 108 مورد (حدود 5.2 درصد) كاهش داشته است.

رئيس اورژانس کشور گفت: مشابه چندين سال گذشته در سال 1390 نيز، گروه سني جوان و نوجوان، بیشترین قشر آسيب پذير در اين نوع حوادث بودند و به ترتيب گروه 15 تا 19 سال 21.4 و 20 تا 24 سال 19.4 بيشترين گروه سني آسيب پذير بودند كه مجموعا حدود 41 درصد مصدومین را رقم مي زد.

معصومی گفت: در حوادث مرتبط با چهارشنبه پاياني سال 90، (بيش از 32 درصد آسيب ديدگان دانش آموز بودند)، فراواني آسیب دیدگان حوادث در جنس مذكر حدود 4 برابر جنس مونث بود.

وی گفت: زخم، پارگي و بريدگي شايع­ترين نوع آسيب در سال 1390 بود و سوختگی درجه يك و خراشيدگي و سايیدگی در رتبه هاي بعدي قرار داشتند.

رئيس اورژانس كشور ادامه داد: به طور متوسط در حدود 91 درصد حوادث در مناطق شهری رخ داد. از نظر محل وقوع حادثه کوچه و خیابان بیشترین محل وقوع حوادث بود. ترقه شایع ترین نوع مادۀ محترقه مصرفی در میان آسیب دیدگان بود و در 52 درصد موارد مواد محترقه را از محل های توزیع (دستفروش ها) تهیه کرده بودند.

معصومی گفت: در سال گذشته، 1/47 درصد حين بازی با مواد محترقه، 5/19 درصد حين گذر به صورت عابر پیاده، 9/10 درصد حين تماشا، 6/5 درصد حين پريدن از روي آتش، 7/2 درصد حين تهیه و ساخت مواد مذکور، 2/1 درصد حين انجام وظيفه دچار آسيب شده و در بقيه موارد، نوع فعالیت مشخص نبود.

وی گفت: شايعترين ناحيه آسيب در مصدومين خدمت رساني شده در اورژانس بيمارستانها به علت حوادث مرتبط با آتش بازي شب چهارشنبه آخر سال به ترتيب دست (2/35 درصد) و چشم (7/26درصد) بود. اين در حاليست كه در آمار اورژانس پيش بيمارستاني(115) كه تنها مربوط به شب سه شنبه 23 اسفند بود، به ترتیب دست (26درصد)، صورت (18درصد) و چشم (16درصد) شايعترين نواحی آسيب گزارش شد.

معصومی در ادامه گفت: در سال گذشته از مجموع مراجعین به اورژانس بیمارستانها 5.14 درصد بستري و مابقي درمان سرپايي شدند و متاسفانه 9 مورد فوتی و 21 مورد آسیب منجر به معلوليت گزارش شد.