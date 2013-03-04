افزایش یک میلیون دلاری صادرات مرکبات در مازندران

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از لحاظ وزنی صادرات مرکبات در یازده ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 264 درصد رشد داشته به طوری که از رقم 551 میلیون تن به رقم دو هزار و هشت تن افزایش یافته است.

وی با اشاره به کشورهای هدف صادرات مرکبات گفت: کشورهای ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و افغانستان، ترکیه، عراق و لبنان به عنوان کشورهای هدف هستند.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه مازندران قطب نخست انواع میوه بویژه مرکبات در کشور است اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این میوه ها قابلیت صادرات به کشورهای هدف را دارد.

هاشم پور، طعم و مزه خاص را از مهم ترین ویژگی مرکبات استان در بازارهای هدف اعلام کرد و گفت: استفاده از واریته های افزایش ماندگاری این محصول یکی از ضروریات برای رقابت با دیگر کشورها است.

وی بیان داشت: صادرات مرکبات در یازده ماهه سال 90 رقم 420 هزار دلار بوده که علاوه بر تحقق این رقم در یازده ماهه سالجاری بیش از یک میلیون دلار افزایش داشته و به رقم یک میلیون و 453 هزار دلار رسیده است.

هاشم پور گفت: صادرات مرکبات در یازده ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه آن در سال 90 رشدی 246 درصدی داشته است.

مازندران، قطب تولید مرکبات کشور است.