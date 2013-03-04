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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

هاشم پور خبر داد:

افزایش یک میلیون دلاری صادرات مرکبات در مازندران

افزایش یک میلیون دلاری صادرات مرکبات در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: صادرات مرکبات استان طی یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته است.

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از لحاظ وزنی صادرات مرکبات در یازده ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 264 درصد رشد داشته به طوری که از رقم 551 میلیون تن به رقم دو هزار و هشت تن افزایش یافته است.

وی با اشاره به کشورهای هدف صادرات مرکبات گفت: کشورهای ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و افغانستان، ترکیه، عراق و لبنان به عنوان کشورهای هدف هستند.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه مازندران قطب نخست انواع میوه بویژه مرکبات در کشور است اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این میوه ها قابلیت صادرات به کشورهای هدف را دارد.

هاشم پور، طعم و مزه خاص را از مهم ترین ویژگی مرکبات استان در بازارهای هدف اعلام کرد و گفت: استفاده از واریته های افزایش ماندگاری این محصول یکی از ضروریات برای رقابت با دیگر کشورها است.

وی بیان داشت: صادرات مرکبات در یازده ماهه سال 90 رقم 420 هزار دلار بوده که علاوه بر تحقق این رقم در یازده ماهه سالجاری بیش از یک میلیون دلار افزایش داشته و به رقم یک میلیون و 453 هزار دلار رسیده است.

هاشم پور گفت: صادرات مرکبات در یازده ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه آن در سال 90 رشدی 246 درصدی داشته است.

مازندران، قطب تولید مرکبات کشور است.

کد مطلب 2011330

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