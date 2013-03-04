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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

دانشگاه فرهنگیان در گنبدکاووس راه اندازی شد

دانشگاه فرهنگیان در گنبدکاووس راه اندازی شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: دانشگاه فرهنگیان شرق گلستان در گنبدکاووس راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی فرماندار گنبدکاووس ظهر دوشنبه در مراسم راه اندازی این دانشگاه گفت: خوشحالیم که مرکز آمزوش عالی به دانشگاه فرهنگیان ارتقا یافته است که می تواند در توسعه امور مربوطه موثر باشد.

وی اظهار داشت: گنبدکاووس از شهرستانهای بزرگ گلستان بوده که در برخی آیتم ها در استان شاخص است.
 
وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان توسعه در شهرستان گفت: برای بالفعل شدن این ظرفیتها نیاز به تلاش بخش های مختلف از جمله کارکنان تعلیم و تربیت است.
 
نوراللهی بیان داشت: تربیت انسانها متاثر از فطرت بوده و باید بگونه ای عمل کنیم که در مقابله با تهاجم فرهنگی عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
 
فرماندار گنبدکاووس، گسترش فساد و فحشا در جامعه را از شیوه های تهاجم فرهنگی برشمرد و گفت: ایجاد اختلاف بین اقوام، تبلیغ جدایی دین از سیاست از دیگر شیوه هاست.
 
وی یادآورشد: امروز ماهواره های فارسی زبان دین و فرهنگ ایران اسلامی را نشانه گرفته اند و سنگربانان عرصه تعلیم و تربیت در مبارزه با این تهاجم نقش موثری دارند.
کد مطلب 2011336

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