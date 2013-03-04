آغاز طرح بارکد گذاری دامهای متقاضی حمل در جیرفت

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور و به منظور کاهش تردد غیر مجاز دام و حصول اطمینان از سلامتی دامهای صادره از اسفند ماه سالجاری تمامی دامهای متقاضی حمل از منطقه بارکد دار می شوند.

وی افزود: از این به بعد تنها دامهایی که بارکد گذاری شده و دوره قرنطینه لازم را طی کرده باشند بومی تلقی می شوند و اجازه خروج از منطقه را خواهند داشت.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح، هفت شرکت پلاک کوب بخش خصوصی و شبکه های دامپزشکی شهرستانهای تابعه حضور دارند، تصریح کرد: گروه های پلاک کوب از آموزشهای لازم برای اجرای طرح و چگونگی استفاده از سیستم برخوردار شده اند.

توکلی با بیان اینکه مکاتبات لازم با فرمانداریهای منطقه و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستانها برای اطلاع رسانی در خصوص آغاز طرح بارکد گذاری دامهای متقاضی حمل انجام شده است، اذعان داشت: اجرای این طرح در کنترل ورود و خروج دام به منطقه تاثیرگذار خواهد بود و باعث کاهش قاچاق دام می شود.

