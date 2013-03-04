نمايشگاه ملي توسعه پايدار در يزد گشايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون بنیاد نخبگان استان یزد اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت هفته منابع طبیعی در سالن شهید احمدی روشن دانشگاه یزد برپا شده است.

حامد فلاح اظهار داشت: جشنواره ملی توسعه پایدار با محورهای منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی با هدف فرهنگسازی در زمینه توسعه پایدار و ایجاد تعامل و گسترش همکاری با ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط برگزار می‌شود.

وی افزود: نمایشگاه تخصصی با موضوع منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی با محوریت توسعه پایدار برای بهره‌گیری از توانمندی‌های ذهنی و دانش مهندسان برگزار شده که مخترعان تحت حمایت بنیاد نخبگان با حضور در غرفه این بنیاد در این نمایشگاه، دستاوردهای این بنیاد را ارائه کرده‌اند.

فلاح عنوان کرد: این نمایشگاه برای بازدید علاقمندان تا تاریخ 16 اسفندماه از ساعت 11 تا 19 در سالن شهید احمدی روشن دانشگاه یزد برپاست.

