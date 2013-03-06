محمدرضا شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در حوزه پوشش مدارس ما نیازمند برنامه ریزی طولانی، جدی و نیازسنجی مخاطبان دانش آموز هستیم تا پس از ارزیابی دانش آموزان و حمایت سرمایه گذار دست به تولید انبوه در بحث پوشش بزنیم.

وی درباره اقدامات انجام شده در بحث پوشش لباس فرم دانش آموزان را از سوی آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاههای تاثیرگذار در کارگروه ساماندهی مد و لباس حضور دارد. کارهای باقی مانده ای در حوزه پوشش مدارس وجود دارد که باید از سوی کارگروه و با مشارکت آموزش و پرورش به سرانجام برسد. البته آموزش و پرورش نیز دست به اقداماتی در این حوزه زده است که خوب است اما باید تکمیل شود.

به گفته شاه آبادی جشنواره مد و لباس فجر می تواند آغاز اتفاقاتی باشد که در مهرماه سال آینده در حوزه پوشش مدارس اتفاق می افتد. برای اولین بار در بخش نمایشگاهی و مسابقه مدل های ویژه مدارس ارائه می شود.

وی درباره اینکه تا چه اندازه حضور غرفه های آموزش و پرورش در این جشنواره می تواند در بحث پوشش لباس دانش آموزان تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: حضور غرفه های آموزش و پرورش را در بخش مسابقه به فال نیک می گیرم و این را سنگ بنایی می دانیم مشروط بر اینکه وزارت آموزش و پرورش بیش از گذشته نقش خودش را در کارگروه ایفا کند و ما در مهرماه این لباسها را بر تن دانش آموزان ببینیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای اولین بار است که وزارت آموزش و پرورش در این جشنواره حاضر شده و می توان از بخش های مرتبط با آموزش و پرورش مانند فنی و حرفه ای نهایت استفاده را برای تولید و عرضه لباس مدارس استفاده کرد.