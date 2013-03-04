طرح انتقال صنوف آلاینده بیرجند بلا تکلیف ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدان شناس پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه امور اقتصادی استان با بیان اینکه این طرح از سال 87 در بیرجند مطرح شده است، اظهارداشت: برای انتقال این صنوف 55 هکتار زمین واگذار و نقشه های این طرح تهیه شده است.

وی اضافه کرد: پس از انجام فعالیت های اداری این طرح به دلیل شناسایی قناتی در این زمین فعلا متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی این طرح آماده سازی شده است، افزود: این طرح در صورت عدم تحقق در این منطقه توجیه اقتصادی نخواهد داشت و اعضا از انتقال به خارج از شهر منصرف خواهند شد.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند هم در این نشست، در این خصوص با اشاره به طرح تفصیلی و آماده سازی این طرح، اظهارداشت: این طرح مصوب شده و آماده عملیات اجرایی است که با مشکل شناسایی قنات مواجه شده است.

مهدی رونقی گفت: در این راستا باید مسیر قنات تغییر کند که فرمانداری در خصوص تامین اعتبار برای تغییر مسیر قنات متعهد شده است.