آموزش و پرورش میبد 170 کلاس برای مسافران آماده کرد/ افزایش ظرفیت اسکان در نوروز

سیدحسین اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه ساله با فرا رسيدن ایام نوروز، اداره آموزش و پرورش نیز همگام با سایر دستگاه‌ های اجرایی اقداماتی را در راستای رفاه مسافران نوروزی انجام می‌ دهد اظهار داشت: امسال نیز اداره آموزش و پرورش میبد 170 کلاس در قالب 18 مدرسه را برای اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: برنامه ‌ریزی‌های لازم در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان انجام شده و این مدارس از 28 اسفند ماه به بعد آماده پذیرش مسافران نوروزی هستند.

وی بیان داشت: همچنین بروشورها و نقشه‌ های راهنمایی شهری نیز آماده شده که با همکاری سایر دستگاه‌ ها در ورودی‌ های شهر و محل اسکان مسافران توزیع خواهد شد.

اسعدی با اشاره به افزایش دو برابری ظرفیت اسکان مسافران گفت: در سال گذشته حدود 80 کلاس در این شهرستان برای مسافران در نظر گرفته شده بود که این میزان در سال جاری به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

مدیر آموزش و پرورش میبد بیان داشت: سالن ها و نمازخانه های این مدارس نیز برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است که به کولر، فرش، اجاق گاز و پتو مجهز شده اند.

وی اعلام کرد: همچنین 10 کلاس نیز به صورت ویژه برای مهمانان فرهنگی در نظر گرفته شده است که علاوه بر امکانات عادی مجهز به تلوزیون و یخچال نیز هستند.

اسعدي افزود: افزود: همکاران فرهنگی سراسر کشور می توانند برای ثبت نام و رزرو مدارس در شهر تاریخی فرهنگی میبد از هم اکنون اقدام کنند.

وي یادآور شد: مراجعان در زمان اسکان با در دست داشتن کارت شناسایی به آدرس ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان مورد نظر مراجعه کنند.