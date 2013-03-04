جشن نیکوکاری با برپائی 2106 پایگاه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برپایی جشن نیکوکاری هدایت صفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: جشن نیکوکاری امسال 16، 17 و 18 اسفندماه با هدف ترویج سنت حسنه انفاق و نیکوکاری و به منظور یاری رساندن به نیازمندان و محرومان با حضور پرشور و گرم مردم خیر و نیکوکار در استان برگزار می شود.



وی شعار امسال در جشن نیکوکاری را همت مردمی، سلامت، توانمندی و تحکیم بنیان خانواده‌ها دانست و گفت: امسال جشن نیکوکاری با محوریت مساجد در قالب طرح جامع مسجد محوری اجرا می شود.





صفری، با بیان اینکه این جشن با همكاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج و كمیته امداد، اصناف، میراث فرهنگی، استانداری، شهرداری و هسته‌های مردمی اجرا می شود، اضافه کرد: در روز 16 اسفندماه جشن نیکوکاری در مدارس و روزهای 17و 18 اسفندماه در پایگاه های کمیته امداد در مصلاهای نماز جمعه سطح استان برگزار خواهد شد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین تصریح کرد: در جشن نیكوكاری سال گذشته 11 میلیارد ریال از محل کمک های مردمی جمع آوری شد که امسال پیش بینی می شود این مبلغ به 14 میلیارد ریال افزایش یابد.



46 هزارو 602 نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)



صفری بیان کرد: 46 هزار و 602 نفر با 24 هزار و 76 خانوار تحت پوشش این نهاد هستند همچنین 88 هزار و 414 نفر بصورت مستمر و غیرمستمر تحت پوشش كمیته امداد استان قرار دارند.



وی با بیان اینکه 59.5 درصد از خانوارهای تحت پوشش این نهاد در استان را زنان سرپرست خانوار تشكیل می دهند افزود: دو هزار و 581 یتیم زیر پوشش این نهاد در قزوین هستند كه برای این تعداد یتیم تا پایان بهمن ماه سال جاری 17 هزار و 100 حامی جذب شده است.



خودکفایی2050 خانوار کمیته امداد قزوین



صفری بیان کرد: در سال گذشته همچنین دو هزار خانوار تحت پوشش خودکفا شدند و امسال 2050 خانوار از چرخه خدمت رسانی و حمایتی کمیته امداد استان قزوین خارج می شوند و ارتباط با این نهاد معنوی و عاطفی تداوم خواهد یافت.



وی افزود: امروز نه تنها مددجویان از چرخه دریافت مستمری خارج می شوند بلکه توانایی ایجاد شغل برای چند نفر دیگر را هم پیدا می کنند که ارزشمند است.



صفری با بیان اینکه ما می خواهیم انسان پروری را در مقابل فقیر پروری ارائه کنیم افزود: کمیته امداد حلقه واسط بین اغنا و فقراست و تلاش می شود تا بتوانند با کمک خیرین و امکانات موجود نیازهای افراد بی بضاعت را برطرف کند و در سالهای اخیر با نگاه ارزشمند مسئولان این نهاد با کارآفرینی و اشتغالزایی توانسته خانوارهای زیادی را از پوشش خارج کرده و خودکفا کند.



اجرای دو هزار و 380 طرح اشتغالزایی در استان



این مسئول از اجرای طرحهای اشتغالزایی برای مددجویان تحت پوشش خبر داد و اظهارداشت: با اختصاص 111 میلیارد و 382 میلیون ریال تسهیلات دو هزار و 380 طرح اشتغالزایی در این نهاد اجرا شد.



وی، هزینه کم، پایدار و زودبازده و همچنین آموزش، نظارت فنی، کمک به بازاریابی و استعداد سنجی را از مولفه های تاثیرگذار در ایجاد اشتغال عنوان کرد.



14 هزار و 805 مددجو تحت پوشش بیمه



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین، به منظور ارائه خدمات درمانی به مددجویان تحت پوشش از سال 76 تاکنون با انعقاد قرارداد با 125 مرکز درمانی و بهداشتی بالغ بر 14 هزار و 805 نفر تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گرفته اند.



وی افزود: همچنین پنج هزار و 382 نفر از جامعه هدف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند که در این بخش نیز 26 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.



صفری، پرداخت وام به 39 نفر از محكومین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 678 میلیون ریال و تامین 736 مورد كمک هزینه ازدواج و جهیزیه با پنج میلیارد و 100میلیون ریال در 9 ماه امسال را از دیگر اقدامات انجام شده این نهاد عنوان کرد.



وی، آموزش های فنی و ترویجی به سه هزار و 900 نفر طی 11 ماه سال جاری، احداث 479 واحد مسكن با 125 میلیارد و 540 میلیون ریال و جمع آوری 32 میلیارد و 264 میلیون ریال در قالب طرح اكرام را از دیگر اقدامات انجام شده این نهاد در سال جاری برشمرد.