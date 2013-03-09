خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: فرض کنید که در حال برنامه ریزی برای یک شبکه رایانه‌ای جدید در سازمان خود هستید. این شبکه در سراسر امریکا، کانادا، اروپا، عربستان و آمریکای جنوبی نصب خواهد شد. شبکه رایانه‌ای مذکور بسیار پیچیده خواهد بود، چرا که این شبکه با سیستم‌های گوناگونی نظیر حسابداری، منابع انسانی و خدمات مشتریان در ارتباط است. همچنین این شبکه، پایگاه‌ها و پیکره بندی‌های سیستم‌های عامل چند گانه‌ای را به کار می‌گیرد.

شما عضوی از تیم پروژه هستید و پیاده سازی یک شبکه رایانه‌ای ویندوز محور به شما واگذار شده است. به محض اینکه تکمیل شبکه رایانه ای، ملزم خواهید بود تا از طریق آموخته‌ها، یک ارزیابی از پروژه ارائه دهید. بر اساس ارزیابی این پروژه، شرکت شکست یا موفقیت نسبی پروژه را تعیین خواهد کرد. همچنین بر مبنای این ارزیابی، چیزی که امکان داشت به شیوه متفاوتی انجام پذیرد، مشخص خواهدشد. شرکت از آموخته‌ها استفاده خواهد کرد تا تعیین نماید که آیا این شبکه در دیگر نقاط موجود در آسیا، استرالیا و آفریقا گسترش می‌یابد یا خیر. در صورتی که جواب مثبت باشد، زمان انجام این کار توسط شرکت مشخص خواهد شد؛[ یعنی شرکت مشخص می‌کند طی چه زمانی شبکه در نقاط مذکور گسترش خواهد یافت]. بنابراین سرمایه گذاران و ذی نفعان کلیدی ارتباطات زیادی با کتاب حاضر متدولوژی هدایت آموخته‌ها در پروژه را ساده سازی کرده و به آن رسمیت می‌بخشد. محتوای موجود در حوزه آموخته‌ها، در کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه و ویرایش دوم استاندارد پروژه در محیط کنترل شده، به طور کامل توصیف نشده است.

کتاب حاضر قصد دارد این شکاف را پوشش دهد. هدف نویسنده از این کتاب این بوده است که به سازمان‌های کوچک و بزرگ کمک رساند تا به منظور پشتیبانی از آموخته‌های اثر بخش، فرایندها و سیستم‌ها را به اجرا در آوردند. این کتاب به منظور مشارکت فعال [در هدایت ارزیابی پروژه‌ها و آموخته‌ها] ابزارها و تکنیک‌هایی فراهم می‌سازد. این کتاب بر اصول هدایت ارزیابی پروژه‌ها بنا شده است. این اصول توسط هیأت‌های آموزشی اصلی در زمینه مدیریت پروژه، نظیر انجمن مدیریت پروژه و [استاندارد] پروژه در محیط کنترل شده، پیشنهاد شده اند. مفاهیم ارائه شده در این متن؛ منطقی هستند و به وسیله جامعه مدیریت پروژه، مخصوصاً مدیران پروژه تأیید شده به کار گرفته می‌شوند.

مروری کلی بر مدیریت پروژه، مبانی ارزیابی، فرایند آموخته‌ها، مخازن و سیستم‌های پشتیبانی از آموخته‌ها، بهترین شیوه‌ها و بهینه کاوی، مطالعات موردی، سناریوهای آموخته‌ها در زندگی واقعی، ظرفیت سازی از طریق ارزیابی، و مدیریت ارزیابی پروژه به ترتیب فصول نه گانه این کتاب را تشکیل می‌دهند.

مبانی ارزیابی پروژه و آموخته‌ها نوشته ویلیس اچ. توماس ترجمه عبدالکریم پهلوانی توسط مؤسسه کتاب مهربان نشر با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای نوبت اول در زمستان 91 در شمارگان 1000 نسخه و بهای 78000 ریال منتشر شده است.