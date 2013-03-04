دستگاه های اجرايی قزوین اهداف راهبردي خود را تدوين و اعلام كنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر دوشنبه در هشتمين جلسه كارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان که در استانداری برگزارشد اظهارداشت: بخش عمده آسيب شناسی، تمركز و توجه به موضوع بازنگری عملكرد است كه مديران بايستی براساس قانون و آئين نامه های موجود به آن توجه کنند.



درافشانی افزود: موضوع تحول و بهبود دستگاه های اجرايی و ارائه خدمات به روز از وظايف اصلی و مأموريت های محوری دستگاه هاست.



وی در ادامه تصريح كرد: هدف اين است كه متناسب با زمان و پيشرفت دنيای كنونی به مردم خدمات بهتر، با كيفيت و مطلوب تری ارائه كنيم زيرا ارائه خدمات عمومی متناسب با پيشرفت تكنولوژی بايد در برنامه ريزی ها مورد توجه قرار گیرد.



معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداری قزوین خاطرنشان كرد: كارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری از كارگروه های اصلی و اتاق فكر شورای برنامه ريزی استان است و در راستای ساختار تصميم گيری و تصميم سازی دولت عمل می كند.



این مسئول بیان کرد: اعضاء اين كارگروه نقش مهمی در بخش های مختلف استان ايفا می كنند و دیدگاه آنها از گستره تأثيرگذاری بالايی در منطقه برخوردار است.



وی اضافه کرد: از سال 83 با تشكيل كارگروه تصميم گيری های اعضاء و خروجی مصوبات با هدف بهبود همراه بوده است و هدف از ارزيابی عملكرد مديران دستگاه ها و كاركنان نيز با اين نگاه صورت می گيرد.



درافشانی تصريح كرد: شرايط موجود در استان به طور مستمر در حال پيگيری است و لازم است متناسب با شرايط زمان حركت كنيم تا از قوانين و آئين نامه هاي ابلاغي دولت بیشترین استفاده را کنیم.



وی گفت: دستگاه های اجرايی بايد برنامه ها و اهداف عملياتی موثر و كاربردي را در حيطه دستگاهی و استانی تدوين كنند و به دنبال اين امر با ترسیم مسير تحول خود در پايان هر سال عملكرد آنها را مورد ارزيابي قرار دهند.



درافشانی در ادامه افزود: مديران در جهت به روز كردن دستگاه ها و كاركنان خود به دانش روز لازم است برنامه ریزی و تلاش بیشتری کنند.



وی افزود: با توجه به اينكه بخش اصلی سياست گذاری و تحول اداری استان می بايست از مصوبات و تصميم گيری های اين كارگروه باشد ضرورت مشاركت فعال اعضاء كارگروه نيز احساس می شود.



معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار در اين جلسه درخصوص ضرورت اهميت به پژوهش بخصوص در حيطه فناوری تأكيد كرد و افزود: اعتبارات پژوهشی با توجه به وضعيت اقتصادی فعلی می بايست به تحقیقات نتيجه محور اختصاص یابد.



در اين جلسه محمد حسین شفیعی ها مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هم طرح پژوهشي با موضوع" شادی حلال" ارائه کرد که كليات طرح مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.



در اين جلسه همچنين گزارشی از اولويت های پژوهشي استان توسط نماينده پارك علم و فناوری با موضوعات صنعتی، مطالعاتی، كشاورزی و پايان نامه های دانشجويی ارائه شد.