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۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۱

طي دهه سوم خرداد:

ايست قلبي شايع ترين علت فوت شهروندان تهراني بود

بر اساس گزارش سازمان بهشت زهرا(س) شهرداري تهران، از تاريخ 21/3/84 تا 31/3/84 حدود يكهزار و 601 شهروند تهراني فوت كرده اند كه منطقه دو بيشترين تعداد فوت شدگان و ايست قلبي شايعترين دليل مرگ و مير شهروندان تهراني طي اين مدت بوده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، بر اساس همين گزارش زنان خانه دار با 14/28 درصد و كارمندان امور اداري با 20/0 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد متوفيان طي يك هفته گذشته را به لحاظ شغلي تشكيل داده اند.

در هفته گذشته يكهزار و 601 نفر شامل 818 نفر مرد ، 584 نفر زن و 119 نوزاد در تهران فوت كرده اند كه از لحاظ سن، 65 سال به بالاها با 781 نفر بيشترين و 10 تا 14 ساله ها با 6 نفر كمترين تعداد فوت شدگان بوده اند.

همچنين منطقه دو با 93/5 درصد بيشترين و منطقه 22 با 5/0 درصد كمترين تعداد فوت شدگان را در بين مناطق داشته اند. ضمن اينكه ايست قلبي با 2/13 درصد بيشترين و نارسائي كبد با 02/1 درصد كمترين دليل مرگ و مير شهروندان تهراني طي يك هفته گذشته بوده است.
 

کد مطلب 201136

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