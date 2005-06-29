ايست قلبي شايع ترين علت فوت شهروندان تهراني بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، بر اساس همين گزارش زنان خانه دار با 14/28 درصد و كارمندان امور اداري با 20/0 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين تعداد متوفيان طي يك هفته گذشته را به لحاظ شغلي تشكيل داده اند.

در هفته گذشته يكهزار و 601 نفر شامل 818 نفر مرد ، 584 نفر زن و 119 نوزاد در تهران فوت كرده اند كه از لحاظ سن، 65 سال به بالاها با 781 نفر بيشترين و 10 تا 14 ساله ها با 6 نفر كمترين تعداد فوت شدگان بوده اند.

همچنين منطقه دو با 93/5 درصد بيشترين و منطقه 22 با 5/0 درصد كمترين تعداد فوت شدگان را در بين مناطق داشته اند. ضمن اينكه ايست قلبي با 2/13 درصد بيشترين و نارسائي كبد با 02/1 درصد كمترين دليل مرگ و مير شهروندان تهراني طي يك هفته گذشته بوده است.



