دپو زباله گلستان، اعتراض رباط کریمی ها را برانگیخت/ رد ادعای مردم از سوی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان رباط کریمی با تهیه و ارسال طوماری به استانداری تهران که رونوشت آن نیز به دفتر خبرگزاری ارسال شده به دلیل دپوی زباله شهری از سوی شهرداری گلستان و انتشار بوی تعفن ناشی از آن در خطر جدی آلودگی زیست محیطی قرار گرفتند.

در بخش دیگری از این طومار به نحوه تخلیه زباله نیز اشاره و آمده است: "شهرداری گلستان بدون رعایت عوارض این اقدام غیرقانونی، زباله شهری خود را در مرز بین این دو شهرستان تخلیه می کند که پیش از تاریک شدن هوا به دلیل تماس گازهای حاصله از زباله، اکسیژن هوا منجر به آتش سوزی می شود که بوی تعفن ناشی از آن بخشی از شعاع اصلی شهرهای نصیرشهر و رباط کریم را در بر می گیرد.

معترضین به این اقدام، به ماده قانون مدیریت پسماندها اشاره کردند و معتقدند که بر اساس ماده 123 قانون مدیریت پسماندها، محل دفن پسماند بر اساس ضوابط زیست محیطی، انتقال و سوزاندن زباله شهری در حریم مناطق مسکونی و تجاری کاملا غیرقانونی است و این اقدام از سوی شهرداری گلستان برای ما جای سوال و ابهام است که چرا به همین راحتی نسبت به قانون بی توجهی می کنند.

معترضین به این حرکت غیرقانونی شهرداری، در پایان به دیگر عوارض اجتماعی این محل پرداختند و اعلام کردند که علاوه بر عوارض جانبی زیست محیطی حرکت اخیر شهرداری، منجر به تجمع افراد معتاد و ارازل و اوباش در این محل به منظور تفکیک و جمع آوری پسماند قابل فروش شده که این امر باعث شده که امنیت مراکز تولیدی و صنعتی در حریم بهارستان و رباط کریم در معرض دستبرد افراد خاطی قرار گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری گلستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر این ادعا را رد کرد و گفت: شهرداری گلستان برای دپوی زباله شهری خود محل اختصاصی در کهریزک در نظر گرفته است.

هاشم نعمتی اظهار داشت: از آنجائیکه شهردار نسبت به تجمیع زباله شهری در یک منطقه غیرمسکونی و استاندار برای دپو کردن زباله تاکید دارد،حدود دو سال است که زباله شهری از مبدا تا مقصد به مرکز زباله کهریزک منتقل می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه نحوه جمع آوری زباله و انتقال آن کاملا به صورت مکانیزه صورت می گیرد نیز افزود: برغم اینکه روزانه چندین هزار تن در این شهر زباله تولید می شود، شهرداری باید با رعایت تمام موارد و اصول بهداشتی از طریق ناوگان خود به صورت روزانه،زباله ها را به منطقه کهریزک منتقل کند.

وی همچنین با یادآوری ماده 12 قانون مدیریت پسماندهای شهری نیز اعلام کرد: شاید به جرات بتوان گفت که شهرداری گلستان تنها شهرداری در میان شهرهای همجوار است که زباله های روزانه خود را به خارج از محدوده دو شهرستان منتقل می کند و ما نیز در این خصوص هیچ نگرانی نداریم.