ساماندهی و مدیریت معوقات بانكی كار سختی نیست/ دیوان محاسبات را از جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی کنار گذاشتند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم اختتامیه چهارمین همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات كشور كه روز دوشنبه در محل دیوان برگزار شد طی سخنانی به شرایط حاكم بر كشور از بعد داخلی و خارجی پرداخت.

وی گفت: تحولات زیادی در سال 91 در حوزه منطقه ای و بین المللی رخ داد كه از جمله آن در مباحث داخلی بحث انتخابات مجلس را داشتیم كه در خردادماه انجام شد مجلس برآمده از این انتخابات یك مجلس ولایی و كارشناسی و همراه است.

رحمانی فضلی گفت: ما در حوزه دادسرا از همراهی و همدلی بیشتری در این دوره نسبت به دوره قبل برخوردار شدیم كه آثار آن بر فضای كلی دیوان محاسبات قابل مشاهده است.

رئیس دیوان محاسبت كشور گفت: در محكمه نیز تعامل ما بهتر از قبل است. البته قبلاً هم خوب بود اما الان بهتر شده است به عنوان مثال ما قبلاً برای جا انداختن برخی موضوعات از قبیل تدوین آیین دادرسی مشكل داشتیم و نتوانستیم ظرف 4 سال گذشته این كار را انجام دهیم. یا در حوزه مستندسازی پرونده ها قبلاً مشكلاتی داشتیم اما هم اكنون خود دادستان با جدیت موضوع را پیگیری می كند. بنابراین كار با سرعت بیشتری پیش می رود.

وی به ارایه گزارش عملكرد 9 ماهه دستگاه ها در سال 91 اشاره كرد و گفت: گزارش 12 ماه هم در آینده نزدیك آماده می شود البته اگر در حوزه درآمدهای بودجه 91 خیلی تلاش كنیم صرفاً 50 درصد درآمدها محقق می شود و 50 درصد كسری داریم كه این باید به نوعی تامین شود. راه های تامین آن هم صرفه جویی، استفاده از مكانیزم تخصیص و اولویت بندی است كه تا كنون توانسته ایم تا حدودی كار را پیش ببریم.

رحمانی فضلی گفت: با توجه به افق پیش رو به نظر نمی آید كه گشایشی بیش از این داشته باشیم زیرا تحریم ها در حوزه های مختلف فشارهای زیادی وارد می كند و اگر این تحریم ها به هر كشور دیگری وارد می شد قطعاً آن كشور از پا در می آید. ما در فروش نفت، كسب درآمد، انتقال و حتی هزینه كرد آن دچار مشكل هستیم. فشارهای ناشی از تحریم در اقتصاد سخت است اما از طرف دیگر با توجه به ظرفیت های نظام و آمادگی در حوزه اجرایی و مدیریتی توانسته ایم از آن عبور كنیم.

وی خاطرنشان كرد: دشمنان در دو مرحله خواستند فشار را بر ما زیاد كنند. یك مرحله انتخابات مجلس و یك مرحله انتخابات ریاست جمهوری است كه انتخابات مجلس به خوبی پشت سر گذاشته شد و اوج حضور مردم را در 22 بهمن داشتیم.

رحمانی فضلی گفت: در حوزه تحریم ها باید با توجه به كمبود درآمدها خود را آماده كنیم.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: متاسفانه در سال 91 در حوزه داخلی، برخی ناملایمات و اختلافات در حوزه سیاسیت داخلی در بین مسئولان را شاهد بودیم در حالی كه مردم توقع این مسایل را به هر بهانه و از طرف هر كسی كه باشد در شرایط كنونی ندارند.

رئیس دیوان محاسبت كشور به هشدارهای رهبر انقلاب در این مورد اشاره كرد و گفت: با وجود این هشدارها شاهد برخی رفتارها هستیم كه باعث كدورت ایشان و مردم شده و آثار منفی دارد. ما نباید به هیچوجه نگران حوزه سیاست خارجی باشیم در صورتی كه كارآمدی و وحدت در داخل در حد بالایی باشد تا دشمن نتواند چیزی را به ما تحمیل كند. بنابراین حوزه داخلی و شرایط آن برای ما تعیین كننده است. امیدوارم شاهد این اتفاقات در سال 92 نباشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری موفق اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران اشاره كرد و گفت: همه دنیا جمع شده اند كه این اتفاق در ایران نیافتد اما این اجلاس برگزار شد كه گام مهم و موثری بود.

رحمانی فضلی در خصوص اجرای قوانین و مقررات در سال 91 گفت: امسال نسبت به سال قبل دستگاه های اجرایی در اجرای قانون موفق تر بودند اما در تصمیمات كلان در دولت از جمله در حوزه بانك و نفت و برخی هزینه ها با دولت دچار مشكل اساسی بودیم با توجه به سیاست های پیشگیرانه تذكرات را داده ایم اما كماكان در حوزه دولت مشكلاتی داریم.

وی به بی ثباتی در حوزه اقتصاد اشاره كرد و گفت: قیمت ارز و طلا به عنوان شاخص های اصلی هستند كه بی ثباتی در آنها آثار زیانباری برای كشور دارد. اگر از روز اول قیمت ارز به جای 1226 تومان 2000 تومان تعیین می شد و تلاش می كردیم كه این نرخ باقی بماند و در نرخ ارز ثبات داشته باشیم، اثرات و تبعات آن كمتر از این بود كه شاهد این بی ثباتی باشیم. در آن صورت خسارات كمتری می دیدیم. در حالی كه نوسانات روزانه و ساعتی قیمت ارز به سایر مسایل اقتصادی كشور اضافه شد.

رئیس دیوان محاسبت كشور با بیان اینكه شاخص های اقتصادی ماند رشد نقدینگی، افزایش نرخ تورم و عدم توجه به تولید افق روشنی را برای ما ترسیم نمی كند گفت: با تغییراتی كه در دولت مواجه هستیم و همچنین انتخاباتی كه پیش رو داریم این خلاء می تواند این وضعیت را تشدید كند. بنابراین با نقشی كه ما داریم می توانیم كاری كنیم كه این اتفاق نیافتد.

وی گفت: البته ما امتحان پس داده ایم. خروجی كه داشتیم نشان دهنده این است كه از صلابت بیشتری برخورداریم به طوری كه طرف غربی حاضر شده در مذاكره هسته ای بر روی محورهایی كه یاران قبلاً در اجلاس روسیه ارایه كرده بود با ایران به توافقاتی برسد تا مدالیته ای تعریف شود كه گام به گام با آنها جلو برویم كه اگر امتیازی می دهند ما هم اقدام مشابهی داشته باشیم. البته در سیار موضوعات نیز مثل رابطه ایران و آمریكا مرتباً پیغام می فرستند.

رحمانی فضلی گفت با توجه به مقاومت ملت ایران و حمایت ایران از انقلاب های منطقه به این نتیجه رسیده اند كه باید مذاكره كنند و این علامت خوبی است كه بتوانیم از آن استفاده كنیم و در سال پیش رو بهره كافی را ببریم و همه قبول كردند كه در منطقه هیچ اتفاقی بدون ایران قابل رخ دادن نیست. در مساله سوریه هم به این نتیجه رسیدند كه ایران نقش تعیین كنده در منطقه دارد.

وی گفت: در سال 91 تحریم ها علیه ما تشدید شد و فروش ما در اروپا دچار اشكال شد. هماهنگی با انسجام در بین غربی ها به ظاهر بر علیه ایران بیشتر شده و حتی تمایل به اقدام علیه ایران از جمله حمله نظامی تشدید شد .

وی گفت: البته از طرف دیگر آمریكا با ركود اقتصادی مواجه است به طوری كه قبول كردند مانند اروپا سیاست های ریاضتی پیش بگیرند و این یعنی اوج ركود اقتصادی، البته ركود اقتصادی آمریكا به معنای فروپاشی آن نیست قبلاً هم دچار ركود شده اند اما خیلی مواقع توانسته اند بر آن مسلط شوند با این تفاوت كه این بار شرایط سخت تر شده است.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینكه افقی كه در سال 92 پیش رو داریم خیلی متفاوت تر از آن چه كه در سال 91 بوده، نیست، گفت: اتفاق خاصی در دنیا قابل پیش بینی نیست مگر اینكه در حوزه داخلی انتخابات ریاست جمهوری با شکوه برگزار شود و با دولت كارآمدی مواجه شویم دولتی كه محور هماهنگی ،اقدام و اجرا برای همه باشد و همه امید داشته باشند كه ظرفیت شان را در دولت بگذراند و بتوانند كار را جلو ببرند.

وی گفت: در حوزه خارجی نیز اتفاق بزرگی كه می تواند رخ دهد این است كه در حوزه مذاكرات استحكامی كه با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیدا خواهیم كرد، دستمان پرتر خواهد شد تا شرایط خودمان را تحمیل كنیم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر بتوانیم منابع و منافع ملی را به قدرت ملی تبدیل كنیم این یك استراتژی خوب است ما در دیوان محاسبات به عنوان كسانی كه ناظر بر بیت المال هستیم و نحوه اداره بیت المال و نحوه بالا بردن بهره وری را مورد بررسی قرار می دهیم نقش استراتژیك داریم. اگر بتوانیم وظیفه خود را خوب انجام دهیم به رشد اقتصادی بالایی می رسیم بنابراین ورود ما به این موضوع یك ورود پسینی نیست بلكه یك ورود پیشینی است ما در حوزه اقتصاد نقطه شروع را از تفریغ گرفته ایم. به این صورت كه نظرات خود را همراه را تفریغ ارایه می دهیم. به این معنی كه نظارت ما مستمر است و در مسیر همراه هستیم. البته این نظر دادن به معنای سلب مسئولیت از ما نیست بلكه ما پیگیر نظرات مان در كمیسیون های تخصصی و صحن مجلس و همچنین دستگاه های اجرایی هستیم. با این تعریف می توانیم در جهت گیری و نهایی شدن قانون موثر باشیم.

وی با بیان اینكه باید فكر اساسی برای كشور داشته باشیم گفت: هیچ كسی نمی داند تحریم ها چقدر طول می كشد این موضع به خیلی از مولفه ها بستگی دارد اما عقل سلیم می گوید شما نباید منتظر باشید كه تحت شرایط خاصی كاری را انجام دهید. باید كارتان طوری باشد كه هر شرایط دیگری در دنیا به وجود می آید، شما مقابل آن واكسینه شوید، عقل سیلم می گوید اگر ادعای حكومت دینی دارید یا اگر ادعای رقابت در عرصه بین المللی دارید باید قوی باشید.

رئیس دیوان محاسبات كشور گفت: فطرت انسان به سمت قدرت و زیبایی است و باید كاری كنیم كه اقدامات مان خارج از حوزه تهدید و تحریم باشد كه آثاری نداشته باشد. در حوزه اقتصاد باید روی پای خود بایستیم ما واقعاً با ساختار اقتصادی ناكارآمد روبرو هستیم و برای توضیح آن نیازی به استدلال نیست. نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره وری نشان می دهد كه اوضاع اقتصادی خوب نیست. ساختار بودجه نویسی ما غلط تر از ساختار اقتصادی ما است. بودجه ریزی باید عملیاتی باشد به این معنی كه هزینه ها در مقابل خروجی ها باشد. اما هنوز نظام بودجه ریزی ما عملیاتی و با خروجی مطلوب و مناسب همراه نیست.

وی با طرح این سوال كه نظام مالیاتی ما نظام اصولی است گفت : قوانین مختلف تغییر كرده اما هنوز در نظام مالیاتی برچسب درآمدهای مالیاتی 50 درصد دچار مشكل هستیم. البته در هزینه كرد آن هم مشكل داریم.

و با طرح این سوال كه آیا نظام بانكداری ما رقابتی و در راستای تجهیز منابع برای تولید صنعتی است گفت: مشخص است كه چنین نیست. ما حدود 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار داریم و 72 هزار میلیارد تومان هم معوقه بانكی داریم .

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به نگاه برنامه نویسی اشاره كرد و گفت: حداقل در دو دوره گذشته برنامه نوشته شده ارزیابی نشده است و حتی بودجه متناسب با برنامه نوشته نمی شود. وقتی ظرفیت ها را می سنجیم متوجه می شویم كه ظرفیت های زیادی داریم اما از آن استفاده نمی كنیم مثلاً قطر هر ساعت 20 هزار بشكه از میادین مشترك برداشت می كند و در 4 ساعت می شود 8 میلیون دلار كه من و شما یك شبه هم برداشت نكرده ایم این به حساب چه كسی نوشته می شود؟ از حوزه های خزر و سایر میادین مشترك هم برداشت هایی كشورهای دیگر انجام می دهند و ما همین مشكل را داریم تاریخ و آیندگان یقه ما را می گیرند آن قوت چه پاسخی داریم همین الان اگر به خیابان برویم و به مردم بگوییم كه روزانه 500 هزار بشكه كشور قطر از میادین مشترك برداشت می كند آیا مردم نمی گ ویند ما شما را برای چه انتخاب كردیم؟

وی ادامه داد: ما مدیران و نیروی انسانی قوی در این كشور داریم مدیرانی كه در شرایط سخت مدیریت كرده اند و ساحت اكثر مدیران ما پاك و دور از قضاوت هایی است كه می شود چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی كنیم؟

مدیریت بخشی خصوصی ما پرتوان است اما از آن استفاده نمی شود.

رحمانی فضلی گفت: آیا 450-420 میلیارد تومان نقدینگی در بازار قابل جهت دهی نیست حتماً هست اما تا زمانی كه رانت و سود در واسطه گری باشد كسی پولش را در تولید نمی گذارید عقل اقتصادی محض به دنبال سود بیشتر است.

وی با بیان اینكه ما در تكنولوژی مشكلی نداریم گفت: ما باید كاری كنیم كه ظرفیت های ملی ما فعال شود و از توان داخل استفاده گردد تا نیروی متراكم و متمركز اقتصادی و مالی و منابع خاصی كه در داخل كشور است شكوفا شود. اگر استقلال می خواهیم راه حل آن این است كه ظرفیت هایمان فعال شود و باید اولویت بندی كنیم . كدام یك از استان ها ظرفیت اداره خود را ندارد؟ این در حالی است كه همه استان ها ظرفیت های لازم را دارند اما وابسته به بودجه عمومی هستند در همه استان ها سرمایه و منابع اولیه وجود دارد ما چرا استان های خود را در رقابت منطقی با هم قرار نمی دهیم كه بودجه عمومی را براساس تابعی از موفقیت در رقابت استانی قرار دهیم.

رئیس دیوان محاسبات گفت: اگر همه ما فكر واحد پیدا كنیم باید آن را گسترش دهیم تا تاثیرگذار باشد. اولویت اول ما باید نفت باشد. سال ها بود كه ما مرتباً فرآورده نفتی وارد می كردیم اما از سه چهار سال قبل كه تهدید و تحریم كردند خودمان تولید كنده شدیم. حتماً باید فشار بیخ گلوی ما را بگیرد بعد به فكر می افتیم كه چرا خودمان تولید نكردیم. اگر در حوزه نفت از مرحله اكتشاف و تبدیل تا فرآوری بستر را فراهم كنیم می توانیم برای تمام بیكاران كشور شغل ایجاد كنیم اما سوال این است كه چرا نمی كنیم؟ چه كسی این را پاسخ می دهد.

وی ادامه داد: آیا ارزش دارد در حوزه سیاسی در حمایت از فرد خاصی بر سر و كله هم بزنیم اگر كسی مسایل كشور را بشناسد و دلش بسوزد صرف انرژی را در حوزه سیاسی سم و حرام می داند.

رحمانی فضلی گفت: آیا ما در تولید مرغ و گوشت و سیب زمینی در كشور به های تكنولوژی نیاز داریم ما كه به طور سنتی دامدار بوده ایم. چطور می شود كه وقتی به كلان مسایل نگاه می كنیم می بینیم كه همچنان در مسایل اولیه و نیازهای اولیه مثل گندم وابسته هستیم. در حالی كه حوزه كشاورزی برای ما استراتژیك است و باید در آن خودكفا باشیم.

وی از رسانه ها خواست تا این نوع مسایل را برای افكار عمومی مطرح و آن را به صورت مطالبه عمومی در آورند.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه های ما در دیوان محاسبات در سال 92 فعال كردن ظرفیت ها، مصرف منطقی، جهت دهی منابع مالی به طور صحیح و ارتقا بهره وری و نظام اقتصادی پویا است.

وی در مورد كمیته نظارت الكترونیك دیوان محاسبات گفت: این اقدام جزو مواردی است كه نقش مهمی در تحول دیدگاه ایجاد خواهد كرد و ما با پیگیری این طرح می توانیم نقیصه فقر اطلاعات، تجمیع اطلاعات و تحلیل اطلاعات را جبران كنیم. علیرغم ضیق تصمیمات مالی برای دیوان محاسبات این طرح در سال 92 اجرای خواهد شد كه اجرای آن می تواند خیلی ها را از خواب بیدار كند زیرا انقلابی در نظارت خواهد بود.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص موضوع فساد و پولشویی گفت: دیوان محاسبات آمادگی دارد كه متولی پیگیری موضوع فساد باشد زیرا توان ساختاری و قانونی آن را داریم همچنین نیروهای باتجربه ای داریم فقط نیازمند یك ضابط قضائی هستیم تا به ما كمكم كند كه البته وزارت اطلاعات هم می تواند در این حوزه كمك كننده باشد حتی اگر كسی دیگری متولی شد ما می توانیم به او كمك كنیم. ما ادعا نمی كنیم بلكه یقین داریم می توانیم كار را پیش ببریم.

وی ادامه داد: 5 سال قبل در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص معوقات بانكی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینكه شركت هایی تاسیس شود تا با گرفتن درصدی معوقات بانكی را وصول كنند همان جا پیشنهاد دادند كه دولت تصویب كنند و دیوان را مامور كنند حتی ما درصد هم نمی گیریم اما این كار را نكردند و حتی از آن به بعد بنده را در جلسات دعوت نكردند در حالی كه طبق حكم مقام معظم رهبری دیوان محاسبات عضو رسمی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. هم اكنون هم اعلام می كنیم دولت بنویسد و ابلاغ كند كه دیوان متولی ساماندهی و مدیریت معوقات بانكی باشد این خیلی كار سختی نیست ما هم آمادگی آن را داریم كه قبول كنیم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مضیقه مالی دیوان محاسبات اشاره كرد و گفت: یك ماه- 20 روز است كه نتوانستیم حتی تلفنی با آقای مرادی معاونت برنامه ریزی و وزارت راهبردی ریاست جمهوری صحبت كنم. این هم از اخلاق و مراسم دوستان است كه شماره رئیس دیوان محاسبات را می بینند اما جواب نمی دهند خواستم بگویم بودجه دیوان در وضعیت مناسبی نیست البته لطف هایی می شود كه ما آن را غنیمت می دانیم به هر حال باید بخشنامه ای تهیه كنیم كه هزینه های جاری را در سال 92 كاهش دهیم.

وی در پایان ابراز امیدواری كرد: دیوان محاسبات در تعامل و همكاری با مجلس و كمیسیون های تخصصی اثربخشی بالاتری داشته باشد و رابطه اش با دولت مبتنی بر قانون، صداقت و كارشناسی ادامه پیدا كند.