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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

نوروزی:

تکمیل آزمایشگاه مرجع استاندارد گلستان نیازمند اعتبار است

تکمیل آزمایشگاه مرجع استاندارد گلستان نیازمند اعتبار است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد گلستان گفت: پروژه آزمایشگاه مرجع استاندارد گلستان در سال 88 کلید خورده و فاز اول آن به اتمام رسید و در حال حاضر تکمیل آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی ظهر دوشنبه در بازدید نماینده مردم گرگان از استاندارد استان، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وظایف اداره کل، وضعیت پروژه آزمایشگاه مرجع استاندارد را تشریح کرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در بازدید از اداره کل استاندارد گلستان گفت: تکمیل پروژه آزمایشگاه مرجع استاندارد گلستان را پیگیری خواهم کرد.
 
عیسی امامی ضمن اشاره به اثر استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، از کارشناسان استاندارد خواست تا در ارتقاء کیفیت محصولات استانی نقش خود را مسئولانه ایفا کنند.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون نظارت، آموزش و راهنمایی مجموعه استاندارد، ارتقاء کیفیت محصولات استانی و امکان حضور واحدهای تولیدی استان در بازارهای رقابتی خارج از کشور مهیا نخواهد شد.
 
امامی با تاکید بر نقش نظارتی استاندارد تصریح کرد: برخورد با متخلفین از موازین استاندارد، رکن دیگر کمک به تولید کنندگانی است که تولیدات خود را با موازین استاندارد عرضه می کنند.
کد مطلب 2011364

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