فیلمبرداری "آشغالهای دوست داشتنی" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوين "آشغالهاي دوست داشتني" ادامه دارد و این فیلم تا اواسط فروردين براي اكران دوم نوروزي آماده نمايش می شود. فیلمنامه‌ "آشغالهای دوست‌داشتنی"درباره‌ خانواده‌ای است که یک شب فرصت دارند مشکل مادر خانواده را حل کنند.

بازیگران به ترتیب ورود عبارتند از: شیرین یزدانبخش، حبیب رضائی، هدیه تهرانی، نگارجواهریان، اکبرعبدی، صابرابر و شهاب حسینی. این سومین فیلم سینمایی امیریوسفی بعد از فیلم‌های "خواب تلخ" و "آتشکار" است.

عوامل فيلم "آشغالهاي دوست داشتني" عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: محسن امیریوسفی، مدير فيلمبرداري: تورج اصلاني، تدوين: مصطفي خرقه‌پوش - سهراب خسروي، طراحي و ترکیب صدا: محمدرضا دلپاك، مجري طرح و طراح گريم: سعيد ملكان، صحنه و لباس: فريبا رهبر، جلوه‌هاي ويژه كامپيوتري:پيام نبوتي، صدابردار: محمود سماك‌باشي - رضا نظري. دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: علیرضا نسائی،دستیار دوم کارگردان: حامد تصدیق مقدم، منشی صحنه: گلنوش انتظامی.عکاس: امیرحسین شجاعی، مشاور رسانه‌ای: شیما غفاری.