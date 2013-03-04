به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا موسوی با اشاره به اینکه پیش از این متن کتاب زبان تخصصی رشته تفسیر و علوم قرآنی حوزه‌های علمیه خواهران از سوی دکتر شمالی و دکتر جهانگیری تهیه شده است و این کتاب به عنوان متن درسی در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌شود، اظهار داشت: اکنون با مولفان این کتاب قرارداد کاری منعقد شده است تا کتاب زبان تخصصی رشته فقه و اصول را نیز تالیف کنند و اکنون این کتاب در مرحله تالیف قرار دارد.

وی اظهار داشت: این درس به ارزش چهار واحد در حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌شود.

مسئول دفتر تهیه و تدوین متون حوزه‌های علمیه خواهران یکی دیگر از کتب در دست تالیف حوزه‌های علمیه خواهران را کتاب اصول فقه آیت‌الله ایروانی با محوریت مباحث و موضوعات حلقات شهید صدر عنوان کرد و افزود: پیش از این، کتب دروس تمهیدیه، آیات الاحکام و ... آیت‌الله ایروانی در حوزه‌های علمیه خواهران مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است.

وی گفت: کتاب دروس تمهیدیه با کسب اجازه از آیت‌الله ایروانی از سوی حوزه‌های علمیه خواهران به چاپ رسیده است.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به ثقیل بودن متن عربی کتاب حلقات شهید صدر اظهار داشت: با آیت‌الله ایروانی رایزنی شد تا کتاب اصول فقه را در 2 جلد به شیوه و نگارش دروس تمهیدیه ویژه حوزه‌های علمیه خواهران به تالیف درآورد.

وی با بیان اینکه اکنون جلد اول این کتاب با حدود 250 صفحه آماده شده است، افزود: این کتاب به ارزش 16 واحد در هشت ترم تحصیلی به طلاب ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از زمان راه‌اندازی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و ارائه متون واحد درسی در واحدهای حوزوی خواهران، متون درسی کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: اکنون در حال بازبینی و اصلاح متون درسی حوزه‌های علمیه خواهران هستیم و دائما بازخوردها را اخذ و متن‌ها را اصلاح می‌کنیم.

مسئول دفتر تهیه و تدوین متون حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه بازبینی و اصلاح در هر رشته‌ای مورد نیاز است، اضافه کرد: این بازبینی با توجه به دیدگاه صاحب نظران، اساتید و طلاب انجام می‌گیرد و بعد از مرحله تثبیت در یک مرحله 5ساله متون درسی تغییر نخواهد کرد.

