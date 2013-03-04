به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز 14 اسفند هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 23 نشریه و 3 پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد 1 هفته‌نامه، 3 دوهفته‌نامه، 11 ماهنامه، 3 دوماهنامه و 5 فصلنامه و 5 تقاضای تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «وصف صبا» به صاحب امتیازی «مؤسسه وصف صبا» و مدیرمسئولی «محمدحسین شفیعی» موافقت شد.

همچنین دوهفته‌نامه‌های «ئامانج» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سالار مرادی»، «شمیم راهنما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سهراب محمودی» و «رویدادهای رفسنجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مقداد ملکی»، مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار ماهنامه‌های «نخستین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمسعود علوی»، «عصر روشن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا بهرامی»، «راه پویا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا سعیدی پور»، «ادبیات آیینی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «جواد محمدزمانی»، «صادق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمداله فاریابی»، «اندیشه تربیت» به صاحب امتیازی «کانون مدارس اسلامی» و مدیرمسئولی «حسین بنی اسدی»، «نقش لوتوس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بتول زمانی نیا»، «بهار سلامت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «روح‌اله فکوری»، «گنجنامه» به صاحب امتیازی «شرکت تله کابین گنجنامه» و مدیرمسئولی «مژگان آب خیز مرکیه»، «دقیانوس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبداله عسکری بدوئی» و «ملیت» به صاحب امتیازی «مؤسسه رسانه‌سازان عصر فن‌آوری» و مدیرمسئولی «مهدی ضرغامی» هم موافقت کرد.

در این جلسه دوماهنامه‌های «دانایی» به صاحب امتیازی «مؤسسه چشم‌انداز توسعه سلامت» و مدیرمسئولی «شهرام یزدانی»، «توسعه صنعت نفت» به صاحب امتیازی «فرزاد حق‌الذاکرین» و مدیرمسئولی «مجتبی کریمی» و «خلاقیت و کارآفرینی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا زارع یکتا»، نیز مجوز نشر گرفتند.

همچنین با انتشار فصلنامه‌های «مطالعات راهبردی جهان اسلام» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عباس محمودی»، «علوم بهداشتی ایران» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران» و مدیرمسئولی «احمدعلی عنایتی»، «Journal of Occupational Health and Epidemiology » به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان» و مدیرمسئولی «عباس اسماعیلی»، «تحقیقات کلامی» به صاحب امتیازی «انجمن کلام اسلامی حوزه» و مدیرمسئولی «هادی صادقی»، «مطالعات منابع انسانی» به صاحب امتیازی «دانشگاه هوایی شهید ستاری ـ نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا» و مدیرمسئولی «شعبان مرادی ایدیشه» موافقت شد.



در این جلسه همچنین با فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی «زانا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «پرویز شریفی»، «پرسش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حبیب‌اله معظمی گودرزی»، «کاج» به صاحب امتیازی «جامعه اسلامی کارگران» و مدیرمسئولی «احد امیر محمدی» موافقت شد.



همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «علم برتر» به «شرکت خانه آفتاب نگاران ایران»، «نفت و پالایش» به «عذرا ذبیحی»، «پیشخوان» به «نوشین احمدی بزچلوئی»، «Dental Research Journal » به «سیدامیر موسوی» موافقت و با تغییر مدیرمسئولی نشریه «Dental Research Journal » به «عباسعلی خادمی موغاری» موافقت شد.