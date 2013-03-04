  1. فرهنگ و ادب
۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

23 نشریه و 3 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز فعالیت گرفتند

23 نشریه و 3 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز فعالیت گرفتند

هیئت نظارت بر مطبوعات با تقاضای 23 نشریه و 3 پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز 14 اسفند هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضای صدور مجوز نشریات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 23 نشریه و 3 پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد 1 هفته‌نامه، 3 دوهفته‌نامه، 11 ماهنامه، 3 دوماهنامه و 5 فصلنامه و 5 تقاضای تغییر صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «وصف صبا» به صاحب امتیازی «مؤسسه وصف صبا» و مدیرمسئولی «محمدحسین شفیعی» موافقت شد.

همچنین دوهفته‌نامه‌های «ئامانج» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سالار مرادی»، «شمیم راهنما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سهراب محمودی» و «رویدادهای رفسنجان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مقداد ملکی»، مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار ماهنامه‌های «نخستین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمسعود علوی»، «عصر روشن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا بهرامی»، «راه پویا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا سعیدی پور»، «ادبیات آیینی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «جواد محمدزمانی»، «صادق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمداله فاریابی»، «اندیشه تربیت» به صاحب امتیازی «کانون مدارس اسلامی» و مدیرمسئولی «حسین بنی اسدی»، «نقش لوتوس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بتول زمانی نیا»، «بهار سلامت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «روح‌اله فکوری»، «گنجنامه» به صاحب امتیازی «شرکت تله کابین گنجنامه» و مدیرمسئولی «مژگان آب خیز مرکیه»، «دقیانوس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبداله عسکری بدوئی» و «ملیت» به صاحب امتیازی «مؤسسه رسانه‌سازان عصر فن‌آوری» و مدیرمسئولی «مهدی ضرغامی» هم موافقت کرد.

در این جلسه دوماهنامه‌های «دانایی» به صاحب امتیازی «مؤسسه چشم‌انداز توسعه سلامت» و مدیرمسئولی «شهرام یزدانی»، «توسعه صنعت نفت» به صاحب امتیازی «فرزاد حق‌الذاکرین» و مدیرمسئولی «مجتبی کریمی» و «خلاقیت و کارآفرینی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا زارع یکتا»، نیز مجوز نشر گرفتند.

همچنین با انتشار فصلنامه‌های «مطالعات راهبردی جهان اسلام» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عباس محمودی»، «علوم بهداشتی ایران» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران» و مدیرمسئولی «احمدعلی عنایتی»، «Journal of Occupational Health and Epidemiology » به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان» و مدیرمسئولی «عباس اسماعیلی»، «تحقیقات کلامی» به صاحب امتیازی «انجمن کلام اسلامی حوزه» و مدیرمسئولی «هادی صادقی»، «مطالعات منابع انسانی» به صاحب امتیازی «دانشگاه هوایی شهید ستاری ـ نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا» و مدیرمسئولی «شعبان مرادی ایدیشه» موافقت شد.

در این جلسه همچنین با فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی «زانا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «پرویز شریفی»، «پرسش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حبیب‌اله معظمی گودرزی»، «کاج» به صاحب امتیازی «جامعه اسلامی کارگران» و مدیرمسئولی «احد امیر محمدی» موافقت شد.

همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «علم برتر» به «شرکت خانه آفتاب نگاران ایران»، «نفت و پالایش» به «عذرا ذبیحی»، «پیشخوان» به «نوشین احمدی بزچلوئی»، «Dental Research Journal » به «سیدامیر موسوی» موافقت و با تغییر مدیرمسئولی نشریه «Dental Research Journal » به «عباسعلی خادمی موغاری» موافقت شد.

کد مطلب 2011373

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