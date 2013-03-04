اتمام عملیات بهسازی ترافیکی پل سید خندان در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان میرعباسی درحاشیه بازدید از روند اجرای عملیات پل سیدخندان گفت: با کوتاه شدن مراحل اجرای کار ضمن حفظ کیفیت پروژه، در آستانه عید نوروز این پل تاریخی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اتمام فعالیت های عمرانی و ترمیم پایه های پل سید خندان افزود: تسطیح معبر ،تخلیه کامل خاک و نخاله ،تجهیز اتاقک موتور پمپاژ آب ، نصب کیوسک راهنمایی و رانندگی ، رفع نواقص سکوهای میانی و نصب علائم ترافیکی از مواردی است که به طور کامل اجرایی شده است.

شهردار منطقه 7 ادامه داد: همزمان با اجرای عملیات بهسازی ، تکمیل ضلع غربی پایانه تاکسیرانی سیدخندان در دستور کار قرار گرفت و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

به گفته وی بخش شرقی پایانه تاکسیرانی سیدخندان نیز اوایل سال آینده آغاز می شود.

میرعباسی در ادامه پیشرفت امور زیباسازی پل سید خندان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد : رنگ آمیزی فضای بصری این پل حدود 80 درصد پیشرفت داشته و عملیات آسفالت ریزی و خط کشی های ترافیکی آن نیز تا پایان اسفند به اتمام خواهد رسید.

وی در عین حال تسریع در بازسازی و تجهیز ساختمان اداری در ضلع غربی این پل را خواستار شد و تصریح کرد : تکمیل ساختمان اداری و نمازخانه این پل به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

شهردار منطقه 7 افزود: علاوه بر اقدامات عمرانی، با اجرای عملیات مختلف زیباسازی و بهسازی تلاش می شود تا شهروندان تهرانی تغییرات بصری را در این نقطه پرتردد شهر احساس کنند.