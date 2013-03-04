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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

ادامه خفقان و سرکوب در امارات/ دهها نفر از مخالفان محاکمه می شوند

ادامه خفقان و سرکوب در امارات/ دهها نفر از مخالفان محاکمه می شوند

حاکمان امارات در ادامه محدودیتهای خود علیه مخالفان، 94 نفر را به اتهام براندازی و تلاش علیه رژیم محاکمه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم گزارش داد: دادگاه عالی کشور امارات در ابوظبی موضوع 94 نفر از متهمان به تلاش برای براندازی رژیم این کشور را بررسی می کند.

متهمان از همه اقشار شامل: قضات، شخصیتهای دانشگاهی و وکلای اماراتی هستند.

متهمان اماراتی سال گذشته میلادی بازداشت شده اند و بسیاری از آنها با گروه موسوم به اصلاح اسلامی که رژیم آن را مرتبط با اخوان المسلمین می داند ارتباط دارند.

این در حالی است که گروه اصلاح هرگونه ارتباط خود را با اخوان المسلمین رد کرده است و بر استفاده از راهکارهای مسالمت آمیز برای نشان دادن اعتراضات تاکید کرده است.

اتهاماتی که علیه بازداشت شدگان وجود دارد عبارتند از بهره برداری از رسانه ها و پایگاههای اجتماعی برای برانگیختن مردم امارات علیه رژیم و خاندان آن می دانند.

از سوی دیگر سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: به نظر می رسد که مقامات اماراتی دهها نفر را مورد محاکه ظالمانه قرار می دهد.

شایان ذکر است که تصمیمات دادگاه عالی امارات نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. مقامات اماراتی در حالی، کوچکترین مخالفتها را سرکوب می کنند که از اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه ملت بحرین هم حمایت می کنند.

کد مطلب 2011376

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