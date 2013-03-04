"غنا و موسیقی از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت" به زودی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عظیم عابدینی مدیرگروه ارزیابی آثار پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) ضمن بیان این خبر گفت: کتاب "غنا و موسیقی از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت "تألیف دکتر محمدجواد حیدری خراسانی به همت گروه ارزیابی آثار پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) به زودی منتشر خواهد شد.

وی افزود: از مسائلی که مردم و به ویژه نسل جوان به آن مبتلا هستند، مسأله غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام است که شاید در این دوره زمانی خاص، به مسأله‌ای عمومی، در جامعه تبدیل شده است. لذا یکی از موضوع‌هایی که به کنکاش و جست و جو نیاز دارد، موسیقی است.

عابدینی اضافه کرد: غنا و موسیقی، ازجمله موضوعاتی است که با وجود کاربرد فراوان، همیشه با شبهه‌ها، ابهام‌ها و پرسش‌های زیادی، روبرو بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بر حساسیت‌این موضوع نیز افزوده شده است. آیا موسیقی، مطلقاً حرام است؟ آیا حلیت و حرمت موسیقی، به شعر آن، باز می‌گردد یا کیفیت کشیدن صدا و تحریر آن نیز در این باره نقش دارد؟ یا...؛ متأسفانه شیوع غنا و موسیقی در میان مردم، مانع تفکر دقیق و بررسی علمی و فقهی بیشتر در این زمینه مهم شده و تفکر نادرست عده‌ای که رواج مسأله‌ای را دلیل بی عیب بودن آن می‌دانند، به این مسأله رونق بخشیده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه گذشت، ضرورت داشت که مجموعه‌ای، در دست عموم مردم و به خصوص مبلغان قرار گیرد تا در حد امکان، دیدگاه فقهی صحیحی در زمینه غنا و موسیقی در سطح جامعه و بخصوص برای اندیشمندان تبیین شود.

وی با ارائه توضیحاتی در مورد ویژگی های این کتاب ادامه داد: "غنا وموسیقی از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت"، نوشته محقق دکتر محمدجواد حیدری خراسانی در حدود 25 ماه پس از ارزیابی ها و اصلاحات کیفی و کمی متعدد به رشته تحریر در‌آمده و سعی شده با نگاهی تطبیقی به مسأله غنا و موسیقی از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت، به تبیین جامع و مستند این بحث پرداخته شود.

مدیرگروه ارزیابی آثار پژوهشی پژوهشکده تصریح کرد: در بیشتر موارد، پس از اشاره به مطلب مورد بحث و برخی از دلایل آن، به اقوال فقها اشاره شده و نیز تا آنجا که ممکن بوده، دقت شده که خواننده به منابع دست اول ارجاع داده شود و برای رعایت حال خوانندگان، گاه در کنار استفاده از منبعی به زبان اصلی، ترجمه فارسی آن نیز بیان شده تا علاوه بر محققان، خطبا و مبلغان، برای عموم مردم نیز مفید باشد و نیز کوشیده شده در بخش‌های مختلف، ضمن بیان ماهیت و مبانی فقهی غنا و موسیقی، نقد و بررسی کاربردی، علمی و محققانه‌ای درباره آراء و دیدگاه‌ها صورت گیرد.