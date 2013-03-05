داستان اتوبوسهای شیرازو مسافرانی که جای تنفس هم ندارند/ پای خسته مردم و انتظار صندلی

به گزارش خبرنگار مهر، پای خسته شهروندان شیرازی دیگر تحمل ایستادن در اتوبوسهای مملو از جمعیت شهر را ندارد، اتوبوسهایی که مسافران حتی در پله هایش نیز ایستاده اند و انتظار خالی شدن صندلی را می کشند. انتظاری که شاید تا مقصد نهایی نیز به ثمر نشیند.

شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور و به دلیل وسعت و موقعیت ممتاز خود، روز به روز با افزایش جمعیت روبرو است.

در سالهای اخیر، شیراز اگرچه روند روبه رشد داشته اما این افزایش جمعیت و پذیرش مسافران از شهرستانهای فارس و کشور به دلیل وجود مراکز درمانی و گردشگری در شیراز باعث نشده تا رفاه برای شهروندان همگام با رشد جمعیت موقت و دایم آن باشد.

توسعه و پیشرفت هر شهر نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب است و اگر این موضوع شهری نادیده گرفته شود باعث عقبگرد آن شهرستان و کشور می شود.

حمل و نقل درون شهری یکی از موضوعات اساسی در بحث فراهم سازی زیرساختهای توسعه است که در کلانشهر شیراز به بهانه راه اندازی قطار شهری که سال هاست در حال انجام است و اتمام آن مشخص نیست رسیدگی به این موضوع فراموش شده است.

تعداد اتوبوس های کم شهری در برخی خطوط باعث می شود شهروندان مدت زیادی را مجبور به ایستادن در صف انتظار باشند و بعد از آمدن اتوبوس نیز با تنها صحنه ای که روبرو هستند اتوبوس های مملو از مسافر است که حتی این افراد برای رفتن به مقصد مجبور به چسبیدن به در اتوبوس و ایستادن بر روی پله ها شده اند.

مشکلات اتوبوس‌های درون شهری همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌های مردم شهر است، عدم استفاده مردم ازدستگاه‌های بلیط الکترونیکی، سوار كردن مسافر بیش از ظرفیت اتوبوس، فرسوده بودن اتوبوس و همچنین تنها بودن راننده اتوبوس برای دریافت کرایه ، تعداد کم اتوبوس و زمان زیاد انتظار از دغدغه‌هایی است که این روزها توسط مسافران و استفاده‌کنندگان از این وسیله نقلیه عمومی مطرح می‌شود.

یکی از مسافرین اتوبوس‌های درون شهری در گفگو با خبرنگار مهر گفت: باز نكردن درب عقب اتوبوس‌ها برای مسافران، نبود شاگرد راننده برای دریافت کرایه و انتظار بیش از اندازه برای استفاده از این خطوط از مشکلات اساسی است.

وی اداد: متاسفانه برای رفتن در برخی مسیرها اگر فرد به ساعت حرکت اتوبوس داخل شهری نرسد باید حدود ربع ساعت برای دستگاه بعدی انتطار بکشد و بعد از گذشت این زمان نیز با آمدن اتوبوس بعدی شاهد پر بودن آن است.

گرانی خرید اتوبوس مشکل اساسی شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص ناوگان شهری گفت: در حال حاضر در سطح شهر شیراز حدود 900 دستگاه اتوبوس وجود دارد که روزانه بیش از 800 دستگاه به شهروندان خدمت سانی می کنند.

علی زحمتکش ادامه داد: بر طبق قوانین، اتوبوس های که بیش از 10 سال از عمر آنها می گذرد در سیستم حمل و نقل استفاده نمی شوند.

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: شورای شیراز در سال 91 موافقت خرید اتوبوس های جدید را به شهرداری اعلام کرد امابه دلیل افزایش قیمت، شهرداری قادر به خرید نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خرید حدود 700 دستگاه مینی بوس برای کمک به مسیرهای خاص و شلوغ مصوب شده و با اعلام فراخوان به شرکت های حمل و نقل این تعداد به مسیرهای شهری اضاف می شود.

زحمتکش ادامه داد: شهرداری برا ایجاد خطوط جدید مجوز لازم از شورا و سازمان ترافیک گرفته تا بتوان از ابتدای سال آینده خطوط جدیدی داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز عنوان کرد: امیدواریم براساس قول دولت و استاندار در سال 92 شاهد بهره برداری و عملیاتی شدن قطار شهری باشیم که شروع این موضوع به حل مشکل رفت و آمد کمک شهروندان می کند.

وی اضافه کرد: در کنار راه اندازی قطار شهری در بهار 92 ایجادخطوط پرسرعت نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوان به این ترتیب مشکلات شهروندان را حل کنیم.

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر شیراز یادآور شد: در صورت همت دولت و کاهش قیمت اتوبوس شهرداری شیراز قادر به خرید این دستگاه حمل و نقل عمومی می شود .

زحمتکش یادآور شد: شهرداری شیراز حدود 100 دستگاه اتوبوس گاز سوز داشت که به دلیل برخی مشکلات این تعداد قادر به کار در خطوط نیستند و با هماهنگی کارخانه ماشین در تبریز سوخت این اتوبوس ها به زودی تبدیل به گازوئیل می شود و به ناوگان اضاف می شوند.

اتوبوسرانی پاسخگوی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تلاش برای گفتگو با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی، این سازمان اعلام کرد فقط به سئوالات کتبی پاسخ خواهد داد.